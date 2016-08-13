SAKARYA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra salıverilen FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz, adeta sırra kadem bastı.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında yakalanan ve getirildiği Ankara Batı Adliyesinden adli kontrol şartıyla salıverilen Öksüz'ün yakalanması için başlatılan çalışmalar, jandarma ve polis ekiplerince devam ediyor.

Her ihbarı değerlendiren ekipler, Öksüz'ün yakalanması için Sakarya'da 33 farklı adreste, 15 yayla, 124 yayla evi ve ormanlık alan içinde barınmaya müsait alanları kontrol etti. 839 kişiyle de mülakat gerçekleştiren ekipler, firari Öksüz'ün saklanabileceği değerlendirilen yerlerde gerekli aramaların yapıp, kaçabileceği güzergahlarda tedbir alarak hareket kabiliyetini engellemeye çalışıyor.

Gazeteci bacanağı Erdal Şen

Soruşturma kapsamında İstanbul Üsküdar'da Öksüz'ün saklanıp kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Erdal Şen ile örgütün Rusya imamı Ali Sami Yıldırım 9 Ağustos'ta tutuklandı.

Erdal Şen'in Öksüz'ün bacanağı, Ali Sami Yıldırım'ın ise kayınbiraderi olduğu belirlendi.

Diğer bacanak KPSS soruşturmasından tutuklu

Öksüz'ün diğer bacanağı Ökkeş Tetik ise 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor.

10 Ağustos'ta gözaltına alınan Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım ve kayınvalidesi Hatice Yıldırım ise 12 Ağustos'ta sevk edildikleri mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Hocası Prof. Dr. Aydüz de tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Anayasanın ihlali", "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne finansal destek sağlamak" suçlarından gözaltına alınan ve Öksüz'ün hocası olduğu iddia edilen Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut Aydüz, 11 Ağustos'ta Sakarya'da tutuklandı.

"Darbe fetvası" vermiş

Darbe girişiminden önce 11 Temmuz'da Amerika'ya giden ve 13 Temmuz'da Türkiye'ye dönen ve darbe gecesi Akıncı Üssü'nde bulunduğu tespit edilen Öksüz'ün, 4. Ana Jet Üssü Komutanı Hakan Evrim'e, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Fetullah Gülen'i görüştürme teklifinde bulunduğu iddia ediliyor.

Öksüz'ün darbe girişimi gecesi, FETÖ mensubu teröristlere Pensilvanya'nın talimatlarını ilettiği ve "darbe fetvası" verdiği de ileri sürülüyor.

14 yılda 109 kez yurt dışına çıkmış

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı çıkış kayıtlarını inceledi. Adil Öksüz'ün 2002 yılından bu yana 109 kez yurt dışı seyahati yaptığı tespit edildi.

SAÜ'de göreve başladığı 1995 yılından itibaren 4 kez izin alarak yurt dışına çıktığı, bunun dışındaki yolculuklarının üniversite yönetiminin bilgisi ve izni dışında gerçekleştiği bildirildi. Öksüz'ün en son 10 Mayıs 2012'de izinli olarak yurt dışına (Arnavutluk) çıktığı belirtildi.

Eşi ve çocuklarını Amerika'ya bırakmış

Öksüz'ün darbe girişiminden yaklaşık bir ay önce eşi ve 3 çocuğunu Amerika'da yaşayan diğer kayınbiraderi Abdülhadi Yıldırım'ın yanına bıraktığı öğrenildi.

"Tarla bakmaya geldim"

Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında 16 Temmuz sabahında yakalanan tek sivil olan SAÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz, savcılık ifadesinde Ankara'ya tarla bakmaya geldiğini, Keçiören'de akrabalarının evinde kaldığını ve askerlerin hiçbirini tanımadığını ileri sürmüştü.

Sincan Batı Adliyesi Hakimi Köksal Çelik, Öksüz hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı vererek Öksüz'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Yılmaz karara itiraz etmiş, Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez ise Öksüz'ün serbest bırakılmasına yönelik itirazı delil yetersizliğinden reddetmişti. Çalışmalar kapsamında Öksüz'ün Sakarya'ya gelirken kullandığı "34 SIR 49" plakalı otomobili, Akyazı ilçesinde oturan kayınpederinin evinin garajında bulunmuştu.

Öksüz'ün İstanbul-Sakarya, Sakarya-Ankara arasında belirli aralıklarla hız sınırını aştığı için para cezasına çarptırıldığı, bu cezalar üzerine önlem olarak otomobilinde radar tespit cihazı bulundurduğu ayrıca araç muayene cezalarının olduğu ortaya çıkmıştı.

Adil Öksüz'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra Esenboğa Havalimanı'ndan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittiği, 19 Temmuz sabaha karşı da Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki kayınpederinin evine uğradığı, eşinin ailesiyle görüştükten sonra otomobilini bırakıp buradan ayrıldığı tespit edilmişti.