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FETÖ'nün 'servis abisi' servisçilerden himmet toplamış

Yalova'da servisçilerden sorumlu olduğu belirtilen "abi"nin, araç sahiplerinden aylık kazançlarının yüzde 20'sine denk gelen miktarda "himmet" topladığı öğrenildi.

FETÖ'nün 'servis abisi' servisçilerden himmet toplamış

Yalova'da servisçilerden sorumlu olduğu belirtilen "abi"nin, araç sahiplerinden aylık kazançlarının yüzde 20'sine denk gelen miktarda "himmet" topladığı öğrenildi.

12 Ağustos 2016 Cuma 12:03
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FETÖ'nün 'servis abisi' servisçilerden himmet toplamış

 Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ildeki servisçilerden sorumlu olduğu belirtilen "abi"nin, araç sahiplerinden aylık kazançlarının yüzde 20'sini "himmet" olarak topladığı, kurban parası topladığı ve kendi yayınları olan dergi ve gazetelere zorla abone yaptığı ortaya çıktı.

Servis aracı sahibi Davut Öz, yaptığı açıklamada, 1999'dan beri Yalova'da servisçilik yaptığını söyledi.

Araçlarıyla bu örgütün kurumlarına da çalıştıklarını dile getiren Öz, "Fakat bunlara kazancının yüzde 20'sini vermeden servis çekmek mümkün değil, alamazsın. Mesela bu sene araban aylık 3 bin lira topluyorsa, bunun yüzde 20'si olan 600 lirayı veriyorsun. Bu şekilde çalışan geçen yıl 30 servis var. 1999'da başladığımızda 10 tane vardı, git gide çoğaldı." dedi.

İldeki koordinasyonu "servis abisi" olarak bilinen S.Ö'nün yaptığını vurgulayan Davut Öz, şöyle konuştu:

"Bizden paraları o alırdı. Kurban parası alırdı. Sızıntı dergisine, Zaman gazetesine yıllık abone yaparlardı. 'Burs parası' adı altında para toplarlardı. Kurban parası vermeyen, onların dergi ve gazetelerine abone olmayan ve kazancının yüzde 20'sini vermeyen servis çekemezdi. Bu verdikleri para bizi kurtarmıyordu ama bir girdaba girdik çıkamıyorduk. Sohbetlerde para topluyorlardı. Bu toplanan paraların 'namazın önüne bile geçtiğini' söylüyorlardı. Sohbetler mecburdu, gelmediğin zaman ceza verirlerdi. Biz de mecbur sohbetlere katılıyorduk. Abone yaptıkları dergi ve gazetelerini de hiç okumuyordum. Sızıntı dergisinin poşetini açtığımı hatırlamıyorum. Abone oluyorduk, bir de abone yapmamızı istiyorlardı."

Dergi ve gazeteler için kendilerine "4 abone şartı" bile koşulduğunu anlatan Öz, abone bulamayanlara farklı yaklaşıldığını aktardı.

S.Ö. adlı kişinin belirli aralıklarla Almanya'ya gidip orada da para topladığını duyduklarını dile getiren Davut Öz, "Bu kişi, Yalova'da tamamen servisçilerle ilgileniyordu. Bizim başımıza bela oldu. Servis taşımacılığı şirketi kurdu. Bu adam her hafta bizi toplardı." ifadesini kullandı.

Son seçimlerde bunları daha iyi tanıdığını vurgulayan Öz, "Bize 'AK Parti'ye oy vermeyin, kime verirseniz verin' dediler. Ben o günden beri bu sene için yüzde 20'lik payı vermedim. Beni arayıp sorduğunda da 'sana para yok' deyip bağırdım. Bunların kurban kestiklerine de inanmıyorum. Ben kendi gözlerimle gördüm. Göstermelik 1-2 tane keserlerdi." diye konuştu.

Davut Öz, bazı servisçilerle "servis abisi" hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve konu hakkında ifade verdiklerini de sözlerine ekledi.

"Brüt kazancın yüzde 20'sini kestiler"

Yalova Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Oktay Tunç ise odalarına kayıtlı esnaflarla yaptıkları periyodik toplantılarda dertlerini dinlediklerini, bu sıkıntıların kendisine de yansıtıldığını söyledi.

Servisçilerin sürekli olarak kendilerinden haksız yere kesinti yapıldığına yönelik şikayetleri aktardığını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Birçok esnaf, 'Brüt kazancın yüzde 20'si kestiler' şeklinde şikayet ediyordu. Bu kesinti ile ilgili de herhangi bir makbuz verilmiyor. Kurban Bayram'ında, kesilen hayvanın etinin okullarına getirilmesini veya kurbanla ilgili miktarın ödenmesini istiyorlardı. Belli başlı dergi ve gazetelere abone olmamızı ısrarla istiyorlardı. Bunu biz dikkate alıyorduk. Bu sorunu yetkililerle konuştuğumuzda 'isteyen çalışır' diyorlardı. Esnafımızın böyle sıkıntılar çektiğini çok iyi biliyoruz. Bildiğim kadarıyla çarşamba günleri toplantı yapıyorlardı. Bu toplantılara esnafın katılmasını zorunlu kılıyorlardı."

Bazı servisçilerin suç duyurusunda bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "servis abisi" olarak bilinen S.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüpheli, sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

AA

Son Güncelleme: 12.08.2016 12:04
Anahtar Kelimeler:
YalovaFETÖDarbe GirişimiServis Aracı
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