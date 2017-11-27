FETÖ'nün 'Sabiha Gökçen' davasında karar

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalışan 28 sanığın birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
AA
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalışan 28 sanığın birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalışan 28 sanığın birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalışan 28 sanığın birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
AA