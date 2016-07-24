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'FETÖ'nün OHAL ile kökünü kazıyacağız'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Şundan emin olun, bu alçakların her birisi teker teker bunun hesabını vermesinin yanında bu Fetullahçı Terör'ün OHAL ile kökünü kazıyacağız." dedi.

'FETÖ'nün OHAL ile kökünü kazıyacağız'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Şundan emin olun, bu alçakların her birisi teker teker bunun hesabını vermesinin yanında bu Fetullahçı Terör'ün OHAL ile kökünü kazıyacağız." dedi.

24 Temmuz 2016 Pazar 09:50
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'FETÖ'nün OHAL ile kökünü kazıyacağız'

 Cumhuriyet Alanı'nda demokrasi nöbetine katılan vatandaşlara hitap eden Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, demokrasi ve milli iradenin tam manasıyla hakim olabilmesi için meydanların dolu olduğunu, Türk milletinin darbe girişimine karşı verdiği mücadeleyle Türk ve İslam dünyasının gururu olduğunu söyledi.

Avrupa ülkelerinin son derece kötü bir testten geçtiğini ifade eden Elvan, "Türkiye'nin, Türk halkının demokrasiye ne kadar bağlı olduğunu, milli iradenin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya gösterdiniz. Onlar sessiz kaldılar, baktılar ki darbe gerçekleşmiyor, o zaman açıklama yapmaya başladılar. Biz kimin ne olduğunu biliyoruz ama şundan emin olunuz, bu millet ayakta kalacaktır, bu millet güçlenmeye devam edecektir." diye konuştu. 

"Fetullahçı Terör Örgütü'nün kökünü kazıyacağız"

Elvan, darbecilerin Mersin Valiliğini ele geçirmek istediklerini anımsatarak, "Sayın Valimize bir çakal, bir şerefsiz, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) büyümüş ama hain olarak büyümüş, devletin ekmeğini yemiş, suyunu içmiş, devletin silahını millete karşı doğrultmuş işte o çakalın nasıl teslim olduğunu gördünüz ama TSK içinde şerefli subaylarımız, albaylarımız var. TSK içindeki şerefli subaylarımız bize ve sayın valimize şunu söylediler: 'Biz Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan yanayız. Biz demokrasiden, milli iradeden yanayız.' dediler. Bir taraftan o değerli albayımız, bir taraftan emniyet müdürümüz ve emniyet mensuplarımız o çakalı, şerefsizi teslim aldılar. O şerefsizler, çakallar, o ihanet şebekeleri bunun hesabını verecektir. Fetullahçı Terör Örgütü'nün ve o çakalların, alçakların, o şerefsizlerin kökünü kazıyacağız." ifadelerini kullandı.

Sayın Cumhurbaşkanımız, o çakalların darbe girişimi esnasında televizyona çıktı ve dedi ki: 'Hep birlikte mücadele, sokaklara, caddelere, demokrasi nöbetine çıkalım' dedi. Allah sizlerden razı olsun, bir haftadır gündüz işinizde, akşam demokrasi nöbetindesiniz. İnşallah Başkomutanımız 'Tamam' deyinceye kadar devam edeceğimiz bir süreç olacak. Bu meydanları boş bırakmayacağız. Hangi siyasi partiden olursak olalım, bu vatanını, milletini, ülkesini seven her bir kardeşimiz Cumhuriyet Meydanı'nda olacak."

"Fetullahçı Terör Örgütü'nü kökünden kazımak için OHAL ilan ettik"

Elvan, Türkiye'de 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini anımsattı.

OHAL'i millet, iş dünyası ve ekonomi için ilan etmediklerini aktaran Elvan, "OHAL'i ne için ilan ettik? Fetullahçı Terör Örgütü'nü kökünden kazımak için ilan ettik. Şundan emin olun, bu çakallar, bu şerefsizler, bu alçakların her birisi teker teker bunun hesabını vermesinin yanında bu Fetullahçı Terör Örgütü'nün OHAL ile kökünü kazıyacağız." diye konuştu. 

AA

Son Güncelleme: 24.07.2016 09:52
Anahtar Kelimeler:
Kalkınma BakanıLütfi ElvanDemokrasiTürkiyeFETÖDarbeTSKOHAL
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