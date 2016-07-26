FETÖ'nün Mardin'deki usulsüzlükleri ortaya çıktı

MARDİN

Mardin merkezli 27 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen, aralarında eski vali ve vali yardımcılarının da bulunduğu 68 kişinin gözaltına alındığı operasyon ile örgütün hiyerarşik yapısı ve yapılan usulsüzlükler ortaya çıktı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, önceki gün Mardin merkezli Ankara, Malatya, İstanbul, Gaziantep, Konya, Karaman, Muğla, Yalova, Zonguldak, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Şanlıurfa, Kayseri, Elazığ, Mersin, Düzce, Afyon, Balıkesir, Adana, Diyarbakır, Edirne, Kahramanmaraş, Antalya, Nevşehir ve Bilecik'te eş zamanlı yapılan "Şehit Emniyet Amiri Gaffari Güneş Operasyonu"nda 8 kişi daha gözaltına alındı.

Böylece, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü kurma, yönetme ve üye olma, 6514 sayılı terörizmin finansmanın hakkındaki kanuna muhalefet, terör örgütü faaliyetleri kapsamında kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak, terör örgütü adına usulsüz yardım toplama" suçlarından gözaltına alınanların sayısı 68'e çıktı.

Mardin yapılanması deşifre edildi

Titizlikle yürütülen çalışmada FETÖ'nün Mardin yapılanması deşifre edilirken, söz konusu yapılanmanın, ilde kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirdiği memurdan üst düzey bürokrata kadar tüm mensupları belirlenirken, bu şahıslar aracılığıyla milyonlarca liralık kamu kaynağının FETÖ'ye illegal şekilde aktarıldığı tespit edildi.

FETÖ'nün hiyerarşik yapısı içerisine yer alan bölge imamı, değişik tarihlerde görev yapmış Mardin "il imamları" ile kamu kurumlarının "ağabeyleri ve mütevelli heyeti" deşifre edildi.

Dershane parasını ödeyen öğrencilerin adına bile para alınmış

Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da terörün önüne geçebilmek, yardıma muhtaç ailelere mensup çocuklarının okumasını sağlamak, devletin şefkat elini vatandaşa göstermek, vatandaş ve devlet kaynaşmasını sağlamak amacıyla kamu kurumlarınca yürütülen SODES projeleri, aracılığıyla FETÖ'ye ait dershane ve "Işık evleri"ne finans aktarıldığı ortaya çıktı.

Çocukları "gezilere götürüldü" gösterip, seyahat ücretlerini kamu kaynaklarından haksız şekilde aldıkları belirlenen örgüt mensuplarının, yoksul ailelerden dershane ücreti aldıkları öğrencileri, SODES projeleri ile ücretsiz dershaneye göndermiş gibi gösterip devletten para aldıkları, öğrencileri yatılı kamplara götürüp FETÖ'nün elebaşı Gülen'in kitaplarını okumaya yönlendirerek küçük yaştaki çocukların beynini yıkadıkları tespit edildi.

Aralarında Mardin eski valileri Turhan Ayvaz ve Ahmet Cengiz, çeşitli dönemlerde vali yardımcılığı görevini yürüten Selim Palamut, Hüseyin Avcı, Şenol Koca ve Müfit Gültekin ile akademisyen, polis memuru, örgütün sözde il imamları ve iş adamının da yer aldığı 68 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.