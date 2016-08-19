FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mali yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama çalışmaları yapıldığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ'ye yönelik başta Üsküdar, Bakırköy, Ataşehir ve Pendik ilçelerinde tespit edilen 10'dan fazla adrese düzenlediği eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınan aralarında kadınların da olduğu şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.