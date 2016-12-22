AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli muvazzaf personelin yanı sıra sivillerin de olduğu 77 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara, Balıkesir, İstanbul, Bingöl, Çankırı, Eskişehir, Kastamonu, Kütahya, Mersin, Tekirdağ, Trabzon, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Bursa'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda şüphelilerden 16'sı yakalandı, ikametgahlarında arama yapıldı.
Aranan bazı şüphelilerin başka soruşturmalar kapsamında cezaevinde, bir kısmının da Almanya, Nijerya ve Japonya'da olduğu tespit edildi.
Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderilecekleri öğrenildi.
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