Doğan, zanlının "mahrem imam" sıfatıyla Burdur "il imamı"nın danışmanı ve örgütün kentteki emniyet ve askeri yapılanma sorumlusu olduğunun, FETÖ üyelerini polis ile askeri kolejlere yerleştirdiğinin tespit edildiğini belirtti.
A.T'nin örgüt içinde kod adıyla tanındığına dikkati çeken Doğan, "Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5 ay önce yakalama kararı çıkarılan A.T, Burdur Emniyet Müdürlüğünün başarılı çalışması sonucu Kırıkkale'de yakalanmış olup, Burdur'a getirilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığımızca gerekli talimat verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Zanlının, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığının belirlendiğini aktaran Doğan, A.T'nin üzerinde FETÖ'ye ait olduğu değerlendirilen 7 bin 350 dolar ele geçirildiğini bildirdi.
Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, FETÖ'nün Burdur'daki 40 üst düzey sorumlusunun firari olduğunu, bunlardan 15 Temmuz sonrası kenti terk eden bir kısmının Pensilvanya'da, bir kısmının Mozambik'te, bir kısmının da Türk cumhuriyetlerinde bulunduğunun tespit edildiğini, yakalanmaları için çalışmaların titizlikle sürdüğünü kaydetti.
Doğan, FETÖ'nün Burdur'daki yapılanmasını yönettikleri, örgüte kaynak aktardıkları ve örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları tespit edilen 10 şüphelinin 1-13 Aralık'ta Burdur, Uşak, İstanbul ve Alanya'da gözaltına alındığını bildirdi.
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