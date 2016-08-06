FETÖ'nün kurumları halka dönüyor

KAYSERİ

Kayseri'de, FETÖ ile irtibatı tespit edildiği için faaliyetlerine son verilen eğitim ve sağlık kurumlarının hizmet vermesi için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

AA muhabirinin derlediği bilgelere göre, Resmi Gazete'de yayımlanan 667 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile Kayseri'de 1 yükseköğretim kurumu, 12 okul, 25 öğrenci yurdu, 2 sağlık kurumu, 7 dernek ve 7 sendikanın faaliyetine son verildi.

Bu kurumlardan FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan Melikşah Üniversitesindeki tüm bina ve taşınmazların Erciyes Üniversitesi'ne (ERÜ) devir işlemlerine başlandı.

ERÜ ile Defterdarlık ve İl Milli Emlak Müdürlüğü arasında kurulan komisyonlar, kapatılan Melikşah Üniversitesindeki bütün bina ve taşınmazların, ERÜ'ye devir teslim işlemlerini yürütüyor.

Bu kapsamda Melikşah Üniversitesi yerleşkesi ile kız öğrenci yurtlarının girişine ERÜ tabelası asıldı. 5 bloktan oluşan 625 kişilik kız öğrenci yurdunun yer aldığı komplekste spor salonu da bulunuyor. Merkez yerleşkedeki devredilecek taşınmazlar arasında iktisadi ve idari bilimler, mühendislik ve mimarlık, hukuk ve fen-edebiyat fakülteleri ile spor salonu ve kütüphane binalar yer alıyor.

Demokrasi şehitlerinin adı okullarda yaşatılacak

El konulan 12 ilk ve orta öğretim kurumu ile bu kurumların yerleşkesinde yer alan öğrenci yurtları ise İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredildi.

Bu çerçevede, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in adı Ahi Evran Mahallesi'ndeki Kılıçaslan Eğitim Kurumlarına verilecek.

Kentteki Aliye Boydak İlk ve Ortaokulunun adı ise FETÖ'nün darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit düşen özel harekatçı Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in adı ile değiştirilecek.

Darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Kübra Doğanay'ın adı da ailesini isteği üzerine Yeşilhisar ilçesinde yapılan fen lisesinde yaşatılacak.

Diğer 10 eğitim kurumuna da darbe girişiminde şehit olan asker ve polislerin adı verilecek.