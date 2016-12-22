İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2013 yılı dönemi "komiserlik" yapılanmasının İstanbul ayağına yönelik, 24'ü komiser, ikisi polis ve 33'ü de "abi-imam" olduğu belirtilen toplam 59 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun, FETÖ'nün 2013 dönemi "komiserlik" yapılanmasının İstanbul ayağına yönelik soruşturması kapsamında alınan gözaltı, arama ve el koyma kararı doğrultusunda, İstanbul merkezli 12 ilde operasyon başlatıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 59 şüpheliden 24'ünün komiser, 2'sinin polis memuru ve 33'ünün de "abi-imam" olduğu, şüpheliler arasında "emniyet imamı", "Marmara bölge imamı" ve "Marmara imamı" oldukları iddia edilen kişilerin de bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen bazı şüphelilerin, haklarında gözaltı kararı alınanlardan 2 emniyet mensubu ile 5 "abi-imam"ın isimlerini verdikleri belirtildi.

Gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

AA