FETÖ'nün kapatılan okulunda 'atölyeler' bulundu

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından kapatılan Yamanlar Özel Fen ve Anadolu Lisesinin Bayraklı'daki yerleşkesinde eğitim amacı dışında kullanılan bölümler tespit edildi.

Yerleşkede yemekhanenin bulunduğu binanın alt katında çeşitli atölyeler bulundu. Ayrı salonlardaki bu atölyelerde mobilya, demir ve plastik işleri ile kapı anahtarları yapıldığı belirlendi.

Bıçkı makinesinden ahşap kenar bantlama makinesine, anahtar tezgahından demir doğrama makinelerine kadar çok sayıda ekipmana ve malzemeye sahip atölyelerin maliyetinin yaklaşık 500 bin lira olduğu ve "fabrika" gibi çalıştırıldığı belirtildi.

Mobilya atölyesindeki panoda "Zaman, ne zaman" yazısı dikkati çekti.

Özel bölümler için kurulmuş

Eğitim kurumlarının bulunduğu yerleşkedeki atölyelerin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisi dışında kurulduğu, Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin eğitimiyle alakası olmadığı kaydedildi.

Atölyelerin, örgüte ait binalarda özel bölümlerin inşası amacıyla kullanıldığı, böylece gizlenmek istenen bu bilginin kurum içinde kalmasının sağlandığı ifade edildi.

Aynı yerleşkedeki spor salonu içinde oluşturulan misafirhane ve özel toplantı yerlerinin inşasında da bu atölyelerden faydalanıldığı belirtildi.