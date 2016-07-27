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FETÖ'nün kapatılan hastanesi halkın hizmetine sunuldu

Erzurum'da, FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilerek kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Erzurum Özel Şifa Hastanesi, Sağlık Bakanlığına devredilmesinin ardından kamu hastanesi olarak hizmet vermeye başladı.

FETÖ'nün kapatılan hastanesi halkın hizmetine sunuldu

Erzurum'da, FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilerek kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Erzurum Özel Şifa Hastanesi, Sağlık Bakanlığına devredilmesinin ardından kamu hastanesi olarak hizmet vermeye başladı.

27 Temmuz 2016 Çarşamba 14:32
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FETÖ'nün kapatılan hastanesi halkın hizmetine sunuldu

 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantısı tespit edildiği için Sağlık Bakanlığına devredilen Erzurum Özel Şifa Hastanesi, Bakanlıkça Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği hizmetine sunularak, adı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dadaşkent Ek Binası olarak değiştirildi.

Devir işlemlerinin ardından ilk aşamada poliklinik hizmeti vermeye başlayan 110 yataklı sağlık kuruluşu, kamu hastanesi olarak halka hizmetine sürdürecek.

Hastane Başhekim Yardımcısı İlyas Olcay Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin terör örgütüne ait el koyduğu taşınmazların, ilgili kamu kurumlarına devredildiğini belirterek, "Şifa hastanesi de kurumumuza devredildi. Biz de burada gerekli çalışmayı hızla tamamlayarak, hastanemizin Dadaşkent Ek Binası olarak hizmete açtık. Artık bu hastane kamu hastanesidir ve bundan sonra kamu hastanesi olarak sürdürecektir." dedi.

Hastanede halen dahiliye, kardiyoloji, genel cerrahi, göz, kulak burun boğaz, üroloji, psikiyatri dallarında poliklinik hizmeti verildiğini ifade eden Demirci, vatandaşların hastaneyi tercih etmesi durumunda personel ve poliklinik sayılarını artıracaklarını söyledi.

Kentte 2005 yılında açılan özel hastanenin, terör örgütüyle bağı olduğu yönündeki şüpheler üzerine bu yıl başında SGK sözleşmesi iptal edilerek, fiili olarak kapatılmış, Bakanlar Kurulunun Olağanüstü Hal ilanı sonrası yayımladığı kanun hükmünde kararnameyle de kapatılarak Hazineye devredilmişti.

AA

Son Güncelleme: 27.07.2016 14:33
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet YapılanmasıFETÖPdyErzurum Özel Şifa HastanesiErzurum
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