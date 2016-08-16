FETÖ'nün İzmir'deki avukat yapılanması çökertildi

Derlenen bilgilere göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Okan Bato tarafından darbe girişimin ardından çok yönlü başlatılan FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün "İzmir'deki avukat yapılanması"na yönelik çalışmalarda 25 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda gözaltına alınan "İzmir'deki avukat yapılanması"nın başında yer aldığı ileri sürülen Ali Aksoy ile avukatlar Eren Sarak, Fatih Hakan Güvenç, Haldun Sonyürek, Mehmet Öztürk, Muzaffer Uzlaş, Muhammed Işık, Mehmet Arif Demir ve İsmail Sarı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir avukat savcılık ifadesinin ardından, diğer 2 avukat ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan İsmail Hakkı Küçük, Sedat Kaçmaz, Mehmet Şener Özterzi, İsmet Ünsal, Yusuf Pınar, Çetin Öker, İbrahim Çankaya, Mahmut Sekdur, Muzaffer Akyol, Mehmet Alan, Resul Tunçkır, Berkant Ayok ve Levent Kaya hakkında ise mahkemece yakalama kararı çıkartıldı.

Gözaltına alınan ve haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerin, İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik açılan davalardaki sanıkların da avukatlığını yaptığı tespit edildi.

Önemli soruşturma ve davaların avukatları

Başsavcıvekili Okan Bato tarafından sürdürülen soruşturmalar arasında, darbe girişiminden bir hafta önce başlatılan ve TSK içerisindeki FETÖ/PDY üyelerinin paniklemesine yol açtığı belirtilen "TSK'daki FETÖ yapılanması"na yönelik operasyon en önemliler arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında iki dalga operasyon gerçekleştirilirken, Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu, Tümgeneral Hamza Koçyiğit, Tuğgeneral Uğur Buldu, Fatih Celalettin Sağır, Murat Aygün, Hidayet Arı, Mehmet Nuri Başol, Tuğamiral Ali Suat Aktürk ve Nejat Atilla Demirhan, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli kurmay albay Gürsel Yüce ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri Kurmay Albay Ali Yazıcı hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi.

Ayrıca "İzmir'deki askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, merkez valileri, mülkiye müfettişleri, emniyet personeli, TÜBİTAK görevlilerinin de bulunduğu 12'si tutuklu 68 sanık hakkında 6 yıl ila 5 bin 37 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Örgüt tarafından "Karşıyaka eyaleti" olarak adlandırılan bölgeye ait muhasebe takip programının ele geçirildiği, örgütün "okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu" olduğu iddiasıyla Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen ve bir subayın da aralarında bulunduğu 35 şüphelinin yakalandığı, 15 kişinin tutuklandığı operasyon da İzmir'deki önemli operasyonlar arasında yer aldı.

Bu soruşturmaların yanı sıra merkez valisi Ahmet Pek ve 5 eski emniyet müdürü gözaltına alınarak Polis Sandığına (POLSAN) ait tesislerin FETÖ/PDY'ye bağlı bir derneğe usülsüz şekilde kiralanması, "gerçeğe aykırı belgeler düzenleyerek başka isim ve IMEI numaraları üzerinden alınan mahkeme kararlarıyla usulsüz dinleme yaptıkları" iddia edilen aralarında eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan'ın da bulunduğu 32 emniyet mensubu hakkında açılan "usulsüz dinleme davaları", FETÖ/PDY'nin adli yapılanması, "Emniyet Müdürlerine kumpas" davaları da İzmir'de görülen başlıca davalar oldu.

Bu davaların tamamında sanıkların bir bölümünün müvekkilliğini "Örgütün İzmir avukat yapılanması"nda yer alan kişilerin üstlendiği belirtildi.

Darbe girişiminin ardından bazı avukatlar davalardan çekildi

Darbe girişiminin ardından da FETÖ/PDY davasındaki sanıkların savunmalarını üstlenen avukatlardan da art arda "çekilme" dilekçeleri geldi.

Davalardaki bazı sanıkların müvekkilliğini yapan 15 avukat, darbe girişimi sonrası "davadan çekilmek istediklerine" ilişkin dilekçelerini mahkemeye sundu.