FETÖ'nün 'himmet imamı' gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "himmet imamlarından" olduğu iddia edilen Murat Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi, İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'nün Tekirdağ ve Kırklareli bölgesinin "himmet imamı" olduğu öne sürülen Murat Kılıç ile örgütle bağlantısı bulunan kişilerin yakalanması amacıyla Güngören, Beylikdüzü, Sarıyer ve Kadıköy'de belirlenen bazı adreslere baskın düzenledi.

Operasyonda VK, Ö.B, S.E. ve M.Ş. gözaltına alınırken, Kılıç ile bazı şüphelilerin kaçmak istediği bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerinin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde durdurduğu bir araç içinde Kılıç ile avukat S.Y, doktor F.B.Ö. ve M.K. N.D, H.D, E.F. yakalandı. Şüphelilerin yanında bulunan 2 milyon 600 bin liraya el konuldu.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 900 bin TL, 50 milyon TL'lik çek, senet ve değerli kağıt, "himmet" adı altında para akışını gösteren belgeler, F serisi 1 dolarlık banknotlar, sahte belgeler, 2 av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Bulunan 1 dolarlık banknotlardan birinde Murat Kılıç'ın fotoğrafının yer aldığı görüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.