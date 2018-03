FETÖ'nün felsefesi: Sorgulama, itaat et, rahat et

Konya'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında bilgi sahibi olarak ifadelerine başvurulan iş adamları, örgütte hiçbir şeyin sorgulanmasına müsaade edilmediğini, "Hoca efendinin bir bildiği vardır" denilerek soruların geçiştirildiğini anlattı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde ifadesine başvurulan iş adamı M.K, Gülen cemaatinin sohbet grubunda yer aldıklarını, cemaat evlerinde kalan öğrenciler için yardım talebinde bulunmalarının istendiğini belirtti.

Herkese kendi belirledikleri evlerin zimmetlendiğini aktaran M.K, bu evlere gidip zekat olarak ayırdıkları paraları ev ağabeyi ya da sohbet hocasına verdiklerini, bu durumun uzun yıllar devam ettiğini anlattı.

M.K, toplantılar ve içeriği hakkında şu bilgileri verdi:

"Mütevelli toplantıları genel olarak salı günü grup içindeki bir kişinin evinde yapılırdı. Toplantılarda önce dini sohbet yapılır, Fetullah Gülen'e ait kaset ve CD izlenirdi. CD'ler genellikle bilgisayardan internete bağlanmadan izlenirdi. Sohbetlerin son 15-20 dakikasında Fetullah Gülen cemaati adına toplanacak himmet, burs, kurban paraları ve Zaman gazetesi abonelik konuları konuşulurdu. Grubumuzun yıllık toplaması gereken miktar bize söylenirdi. Verilen sayılara ulaşılması konusunda dini yönden bizleri ikna etmeye çalışırlar, ısrar ederlerdi."

"Cemaate itaat ve teslimiyet her zaman ön plandaydı"

Katıldığı 2012-2013 yıllarındaki mütevelli toplantılarında dini konulardan ziyade maddi konuların konuşulduğuna işaret eden M.K, sürekli daha fazla para toplanması, daha fazla Zaman gazetesi aboneliği istendiğini vurguladı.

Cemaatle ilişiğini kesmeden hemen öncesinde yapılan bazı şeyleri kendi içinde sorgulamaya başladığını, vicdanen rahatsızlık duyduğunu aktaran M.K, "Cemaat içinde sorgulama yapılmasını üst düzey yetkililer hiç sevmediğinden dolayı bizlerin sormuş olduğu sorulara ya cevap verilmiyor ya da ikna edilmeye çalışılıyorduk. Cemaatin felsefesi, 'Sorgulama, itaat et, rahat et' olduğu için soru sorulması, sorgulama yapılması iyi karşılanmazdı. Cemaate itaat ve teslimiyet her zaman ön plandaydı." ifadelerini kullandı.

"Hoca efendinin bir bildiği vardır" diyerek sorular geçiştirildi

Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan iş adamı M.S. de Gülen cemaatinde bulunduğu dönemde kafasına takılan, kendisini rahatsız ve huzursuz eden konuları toplantılarda ders veren hocalara sorduğunu söyledi.

"Soru sorduğumuzda 'Hoca efendinin bir bildiği vardır. Bu konuları fazla kafanıza takmayın' denilirdi. Fetullah Gülen cemaatinde genel olarak, 'İtaat et, rahat et' şeklinde bir kural vardı. Bu nedenle yapılan işlerin sorgulanması cemaat tarafından hoş karşılanmazdı." ifadelerini kullanan M.S, şöyle devam etti:

"Kurban bağışlarının yerine ulaşıp ulaşmadığı, kurbanın kesilip kesilmediği, burs paralarının öğrencilere ulaşıp ulaşmadığı, zekat parası olarak verilen paraların inşaat işlerinde kullanılması gibi konulardan rahatsız olmam nedeniyle zaman zaman bu konuları dile getiriyordum. Çok soru sorduğum için mütevelli grubum çok sık değiştirildi. Fetullah Gülen cemaatinde maddi ve manevi korku oluşturuluyordu."