İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ve aralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksekokulunda görevli personellerin de bulunduğu şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Aralarında 1. ve 2. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu zanlılar, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan Adliyesine sevk edildi.
- Operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Kasım'da 32 şüpheliye yönelik gözaltı kararı doğrultusunda İstanbul, Gaziantep, Kastamonu, Erzurum, Kayseri, Osmaniye ve Ankara'da eş zamanlı operasyon başlatmıştı.
Şüphelilerden 29'u yakalanmış, 2 şüphelinin ise başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde bulunduğu belirtilmişti. Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
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