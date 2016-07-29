FETÖ'nün 'emniyet imamları' gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından "emniyet imamı" olduğu iddia edilen 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında, kentte cemaatin çeşitli dernek, vakıf ve okullarında değişik dönemlerde yöneticilik yaptığı tespit edilen Murat Kola ve Muharrem Altay'ı gözaltına aldı.

Kola ve Altay'ın kentte bulundukları dönemlerde emniyetten sorumlu "emniyet imamı" oldukları öğrenildi.

Bu arada, FETÖ/PDY davasında, tutuksuz yargılanan eski polis İbrahim Arslan ile açığa alınan Aydın Çiçin de gözaltına alındı.

Arslan ve Çiçin'in, Edirne Emniyet Müdürlüğünün içerisindeki FETÖ koordinatörleri olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.