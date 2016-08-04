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'FETÖ'nün elemanlarını yapıştıkları yerden söküp atacağız'

Sağlık Bakanı Akdağ, "Bu zalim FETÖ'nün elemanlarını o yapıştıkları yerden teker teker söküp atacağız." dedi.

'FETÖ'nün elemanlarını yapıştıkları yerden söküp atacağız'

Sağlık Bakanı Akdağ, "Bu zalim FETÖ'nün elemanlarını o yapıştıkları yerden teker teker söküp atacağız." dedi.

04 Ağustos 2016 Perşembe 09:04
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'FETÖ'nün elemanlarını yapıştıkları yerden söküp atacağız'

 Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Bu zalim FETÖ'nün elemanlarını o yapıştıkları yerden teker teker söküp atacağız. Allah'ın izniyle bunları Silahlı Kuvvetlerimizin içine çöreklendiği yerlerden kulaklarından tutup birer birer atıyoruz. Aynı muameleyi GATA ve diğer hastaneler için de yapıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan "demokrasi nöbeti", binlerce vatandaşın katılımıyla devam ediyor.

Vatandaşlara hitap eden Akdağ, darbe girişimi sırasında vatandaşların gösterdiği direnişten övgüyle bahsetti.

Bu milletin, ne asil bir millet olduğunu tüm dünyaya, dosta düşmana gösterdiğini belirten Akdağ, "Şimdi Türkiye ile dost olduğunu söyleyen, iddia edenlere sesleniyorum; bu meselede Türkiye'nin yanında durmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

FETÖ mensuplarını en kısa sürede tüm kurumlardan temizleyeceklerini dile getiren Akdağ, Türkiye'nin bundan sonra da kutlu yürüyüşüne devam edeceğini anlattı.

İlerleyen süreçte ekonominin daha da gelişeceğine işaret eden Akdağ, şöyle konuştu:

"Bu zalim FETÖ'nün elemanlarını o yapıştıkları yerden teker teker söküp atacağız. Allah'ın izniyle bunları Silahlı Kuvvetlerimizin içine çöreklendiği yerlerden kulaklarından tutup birer birer atıyoruz. Aynı muameleyi GATA ve diğer hastaneler için de yapıyoruz. Şimdi jandarmayı İçişlerine, kuvvet komutanlarını Milli Savunma Bakanlığına bağladık. Askeri hastaneleri de Sağlık Bakanlığının çatısı altına aldık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bugün bütün hastaneler artık Sağlık Bakanlığı çatısı altında hizmet verecek."

Bahçeli'ye miting teşekkürü

Akdağ, milletin vergileriyle alınan silahları millete doğrultup ateş açan FETÖ'den her şeyin bekleneceğine dikkati çekerek, darbe girişiminin başarılı olması halinde ülkenin harap bir vaziyete dönüşeceğini ifade etti.

Darbe girişiminin, milletin feraseti ve kendi iradesine sahip çıkmasıyla bertaraf edildiğine değinen Akdağ, bundan sonraki süreçte kardeşlik hukukunu güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

İstanbul Yenikapı'da 7 Ağustos Pazar günü yapılacak Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne katılacağını açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Akdağ, şunları kaydetti:

"Cumhurun başkanı, göz bebeğimiz, başkomutanımız, bizi İstanbul'a davet ediyor. O gün dünya bir kere daha görecek Türk milletinin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini nasıl tarihe yazdığını bir kez daha görecek. Rabbim hepinizden razı olsun. Bu meydanlarda yoruldunuz, uykusuz kaldınız ama buna değmez mi? Şu ay yıldızlı bayrak için buna değmez mi? Ecdadımızın bize emanet ettiği bu vatanı muhafaza etmek için değmez mi? Değer, hem de ne değer." 

AA

Son Güncelleme: 04.08.2016 09:06
Anahtar Kelimeler:
Recep AkdağFETÖGataDarbe Girişimi
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