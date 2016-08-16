'FETÖ'nün darbe girişimi' iddianamede

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) finans ayağına yönelik yaklaşık bir yıldır süren soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine yer verildi.

Başsavcılığın Eylül 2015'te başlattığı ve 13'ü tutuklu 111 sanık hakkında yürüttüğü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan 2 bin 527 sayfalık iddianame, Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen için "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "Terörizmin finansmanı" suçlamasının yer aldığı iddianamede, Gülen hakkında diğer sanıkların işlediği suçların ceza miktarlarının da eklenmesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 900 yıl hapis cezası, 2 milyon 210 bin günü kapsayan adli para cezası talep edildi.

Darbe girişimi görsellerle iddianameye girdi

İddianamede, örgütün 15 Temmuz'daki darbe girişimine de yer verildi. "FETÖ/PDY'nin hükümete karşı darbe girişimleri ve cebir şiddet eylemleri" başlığı altındaki bölümde, 17-25 Aralık süreci, MİT tırları soruşturması, 15 Temmuz darbe girişimine atıfta bulunularak FETÖ'nün asıl amacının yargı, emniyet ve TSK içinde yapılanarak "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına suikast planlamak, TBMM'yi ortadan kaldırmak, Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" olduğu vurgulandı.

Darbe girişimleriyle ilgili görsellerin paylaşıldığı iddianamede, silahlı terör örgütü üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti'nde kaos ortamı yaratmaya çalıştıklarının altı çizilerek Gülen'in talimatları doğrultusunda hareket ettikleri belirtildi.

Örgütün kurulması, işlevi ve yönetim mekanizmaları

FETÖ'nün kurulması, işleyişi ve yönetim mekanizmalarının yanı sıra 15 Tammuz'daki darbe girişimiyle ilgili bilgilerinin de yer aldığı iddianamede, FETÖ'nün "istişare heyeti", "mollalar", "özel hizmet birimi (yargı, emniyet, TSK, MİT, mülkiye, milli eğitim, kritik birim imamları, diğer kurum imamları)", "dünya imamı", "coğrafi bölge imamı (Avrupa, Amerika, Asya, Afrika, Avustralya) ", "ülke imamı", "Türkiye imamı", "tayin heyeti", "bölge imamı", "il imamı", "ilçe imamı", "semt imamı", "mahalle imamı", "ev imamı", "ev ablaları", "talebe imamları", "serrehberler", "belletmenler", "rehber talebeler" "yatay imamlıklar" adı altında bir örgütlenmeye sahip olduğu kaydedildi.

İddianamede, 2 numaralı şüpheli olarak FETÖ'nün "İsrail imamı" firari Harun Tokak, 3 numaralı şüpheli olarak örgütün eski "MİT ve bürokrasi imamı", halen "Asya imamı" olarak bilinen firari Murat Karabulut, 4 numaralı şüpheli olarak da Karabulut'un yardımcısı Uşaklı iş adamı Hazim Sesli yer alıyor.

Sanıkların örgütün finans kaynaklarını yönettikleri, "himmet", "bağış", "kurban", "zekat" gibi yöntemlerle özellikle iş adamlarından topladıkları paraları kurdukları paravan şirketler aracılığıyla ABD'ye aktardıkları iddia ediliyor.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin finans ayağına yönelik Eylül 2015'te başlattığı soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 83 kişiyi gözaltına almış, FETÖ yapılanmasında "bürokrasi imamının yardımcısı" olduğu iddia edilen iş adamı Hazim Sesli ile Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklanmıştı.

Operasyon kapsamında 20 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.