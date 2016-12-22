İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, örgütün Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki sözde yönetici kademesine yönelik operasyon düzenledi.
Erzurum, İstanbul, Kayseri, Şanlıurfa ve Gaziantep'teki eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden, aralarında 3 doktorun da bulunduğu 15'i yakalandı.
Palandöken Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Zanlıların, FETÖ'nün "doktorlar, bölge dershaneleri, mühendisler, memurlar, Diyanet, köyler, Kredi Yurtlar ve bölge adliye" yapılanmasının sözde "imam"ları oldukları, tayin, atama ve himmet toplama gibi örgütsel faaliyetlerin organizasyonundan sorumlu oldukları belirtildi.
Aranan 11 şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.
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