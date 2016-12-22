İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) akademik yapılanmasına yönelik, İstanbul merkezli 12 ildeki 100 adreste haklarında yakalama kararı çıkartılan 87 kişiye eş zamanlı operasyon başlatıldı.

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına yönelik 12 ilde başlatılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 87 kişiden 51'i yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin söz konusu adreslerde arama yaptığı öğrenildi.

Haklarında gözaltı kararları bulunanlar arasında, bir siyasi parti genel başkanının yanı sıra, İstanbul Üniversitesi'nde görev yapan profesör, doçent, yardımcı doçent ve öğretim görevlilerinin olduğu belirtildi.

AA