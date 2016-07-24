FETÖ'nün '1 dolarlık banknot' şifresi çözüldü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı kamu görevlisi ve iş adamlarının yanı sıra arama yapılan eğitim kurumları gibi yerlerde terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in "okuduğu" iddia edilen 1 dolarlık banknotların sırrı çözüldü.

Önceki yıllarda da terör örgütü elebaşının yandaşlarına dağıtmasıyla da gündeme gelen "1 dolarlık banknotlar", 15 Temmuz gecesinin hazırlayıcısına yönelik deliller arasına eklendi.

Terör örgütünün elebaşı tarafından sözde "Bereket ve işlerinin yolunda gitmesi" amacıyla okunarak ABD'den gönderildiği değerlendirilen paraların, seri numarasındaki harfe göre örgüt içerisindeki hiyerarşide şifre amaçlı kullanıldığına yönelik tespitler yapıldı.

Zonguldak Garnizon Komutanlığında görevli Jandarma Kurmay Albay Günler ve bir hakim ile terör örgütünün sözde "Muş il imanı" olduğu ileri sürülen öğretmenin yanı sıra farklı kentlerde gözaltına alınan bazı polis, asker ve iş adamlarının cüzdanından da "1 dolarlık banknot" çıktı.

Örgüt için önemli olduğundan şüphelenilen bazı isimlerin üzerinde seri numarası "F" ile başlayan 1 dolar çıkması dikkati çekti. Diğer zanlıların cüzdanlarında ise "J" ve "C" seri numaralı 1 dolarlık banknot bulundu.

Dolarları iş adamlarının bereket, askerlerin ise örgüte mensup olduğunu göstermek için yanında taşıdığı iddia edildi.