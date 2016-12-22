Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında ifade veren askerler, örgütün deşifre olmamaları için yapmalarını istediği "ahlaksız" önerileri anlattı.

Konya merkezli soruşturmada gözaltına alınan Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki bazı subaylar, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde verdikleri ifadede, örgütün deşifre olmamaları için "tedbir" adı altında neler yapmalarının istendiği hakkında itirafta bulundu.

"Murat" kod adlı şüpheli subay, himmet parasını vermeyince, "Arabanı sat, öde o zaman." diyerek tepki gösterildiğini söyledi.

Örgütün istediklerini yapmadıklarında "şefkat tokadı" adı altında çeşitli baskılara maruz bırakıldıklarını vurgulayan şüpheli, örgüt abileri tarafından askeri okuldayken namaz kılmama, oruç tutmama, abdest almama, namazı imayla kılma ve abdesti teyemmüm yaparak alma gibi tedbirlere dikkat edilmesi konusunda uyarıldıklarını dile getirdi.

Hava Harp Okuluna başladığında örgüt abisiyle bir buluşmada aralarında geçen konuşmayı aktaran şüpheli, "Kız arkadaşımızın olmaması, alkol ve sigara kullanmamamız vurgulandı. Zina yapmamızın da kesinlikle yasak olduğu söylendi. Örgüt abisi bize 'Zorda kalırsanız alkol ve sigara kullanın. Yine zorda kalırsanız örgütten olduğunuzun anlaşılmaması için zina yapabilirsiniz çünkü bu durumlar mübahtır.' dedi." ifadelerini kullandı.

Alkollü içecekleri lavaboya boşaltıp, şişelerini kapının önüne bırakmışlar

"Tarık" kod adlı şüpheli subay, kendilerinden sorumlu örgüt abileriyle dışarıda hiç bir araya gelmediklerini, sabit hatlardan iletişim kurup sivil kıyafetlerle belirlenen adreslere gittiklerini söyledi.

İzmir'de uçuş eğitimindeyken "tedbir" adı altında söylenenlere değinen subay, "Buzdolabında bulundurmamız istenen bira şişelerini ara sıra lavaboya boşaltarak, kapının önüne bırakmamız istenmişti. Hava Harp Okulu dönemlerinde yarı yıl veya yaz tatillerinde bizden sorumlu cemaat abileri, izinlerimizin bir kısmını kendileriyle geçirmemizi istemişlerdi." diye konuştu.

Başka bir subay da uyulması gereken kuralları anlatan örgüt abisinin namaz kılmama ve oruç tutmamaktan bahsettiğini aktardı.

Hafta sonları eve gidildiğinde sürekli oruç tutularak borçların ödenebileceğinin söylendiğini ifade eden şüpheli, "Ev tuttuğumuz çevrede örgütten olduğumuzun anlaşılmaması için zaman zaman marketlerden alkollü içecekler almamız istendi. Alkolü evde tuvalete döküp, beyaz şeffaf bir poşetin içine koyacağımız boş şişeleri, apartmanın daire girişine bırakmamız tembih edildi." şeklinde beyanda bulundu.

Deşifre olmamak için bira şişelerini kapı önüne bırakmışlar

Açığa alınan "Ali" kod adlı şüpheli pilot da eğitim sırasında ve Hava Harp Okulunda çok dikkatli olmaları konusunda örgüt abileri tarafından uyarıda bulunulduğunu vurguladı.

Alenen namaz kıldıklarında okuldan atılacaklarının belirtildiğine dikkati çeken şüpheli, şöyle konuştu:

"Bize zaman zaman 'Evde alkollü içki bulundurun, alkolü lavaboya boşaltarak boş şişeleri kapının önüne görünecek şekilde bırakın.' denildi. Örgütten olduğumuzdan şüphelenilmemesi istendi. Biz de zaman zaman bira alarak boş şişeleri kapının önüne koyuyorduk."

Örgütte kod isme sahip birçok şüpheli asker de soruşturma kapsamında verdikleri ifadede, dolaplarında alkollü içecek bulundurmalarının söylendiğini kaydetti.

AA