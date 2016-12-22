Fetullahçı Terör Örgütü'nün (

FETÖ

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mülkiye yapılanması

na yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan örgütün "Tokat kaymakamları imamı" Hüseyin Özyurt'un, kaymakamlarla hastane odasında toplantılar yaptığı ve eşlerinin giyimi noktasında talimatlar verdiği itirafçı ifadelerine yansıdı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan FETÖ'nün "100. ve 102. dönem kaymakamları imamı" Y.A, örgütün mülkiye yapılanması hakkında önemli bilgiler verdi.

Aralarında daha önce meslekten ihraç edilen, açığa alınan ve görevdeki kaymakamların da olduğu çok sayıda mülki idare amirinin ifadesinin alındığı, kimi şüphelilerin tutuklandığı, kimilerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturma kapsamında ifade veren Y.A, örgütün tutuklanan "Tokat kaymakamları imamı" Hüseyin Özyurt'un, kaymakamlarla hastane odasında toplantılar yaptığını anlattı.

Toplantıların değişik zamanlarda yapıldığını belirten Y.A, şu bilgileri verdi:

"Kaymakamlarla toplantılar 15 günde, ayda veya 2 ayda bir yapılırdı. Fetullah Gülen'den gelen talimatlar kaymakamlara ByLock'tan gönderilirdi. Kaymakamlara 'Son yerel ve genel seçimler öncesi sosyal yardımların yapılmasını zorlaştırın' diye talimatlar verildi. 'AK Parti'nin adayları aleyhindeki haberleri Fuat Avni gibi adreslerden yayınlayalım.' diyorlardı. Örgüt yöneticileri tarafından 'Eşlerinizin başlarını açabilirsiniz' diye talimatlar verilirdi."

Yapıdan ayrılmak isteyen kaymakamların tehdit edildiğini söyleyen Y.A, ifadesinde şunları kaydetti:

"Kaymakamlara sorular verilirken, 'Kurumlara dinsizlerin yerleşmemesi ve Allah rızası için soruları getirdik. Soruları aldığınızı kimseye söylemeyeceksiniz.' diye Kur'an'a el bastırılarak yemin ettirilirdi. ​Örgütten ayrılmak isteyen kaymakamlar, 'Sizin paralelci olduğunuzu ortaya çıkarırız.' diye tehdit edildi.

Kaymakamlara, 'Eşleriniz fazla kapalı ya da çok fazla açık giyinmesinler. Giyimleri ile fazla dikkati çekmesinler. Eşleriniz Rahşan Ecevit gibi giyinsinler. Uzun etek giysinler' diye talimatlar da veriliyordu. Örgüt içerisinde Fetullah Gülen'i mesih olarak görüyorlardı."

AA