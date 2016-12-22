Denizli'de

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması

'nın (

FETÖ/PDY

) kentteki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede örgüt üyelerinin "

kamufle

" olmak için uyguladıkları talimatlara yer verildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "il yapılanması" ve "finans kaynakları"na yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin, Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından, aralarında eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ile kentte "il imamı" olarak faaliyet yürüttükleri öne sürülen 3 kişinin de yer aldığı 42'si tutuklu 67 şüpheli hakim karşısına çıkacak.

"ByLock'u telefonlarından sildiler"

Gizli tanık, tanık ve müşteki ifadelerinin yer verildiği iddianamede, örgüt üyelerinin bağlantılarını gizlemek amacıyla uyguladıkları talimatlar aktarıldı.

İddianamede, şüphelilerin, özellikle 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başarısız olmasının ardından aldıkları talimatlar doğrultusunda örgüt bağlantılarını gizlemek, örgütle ilişkilerini ortaya koyacak delilleri ortadan kaldırmak amacıyla telefonlarındaki "ByLock" programlarını sildikleri belirtildi."

"Örgütle bağlantılarını kamufle ettiler"

Örgütün, hükümete yönelik 17-25 Aralık operasyonları sonrası, üyelerinin deşifre olmasının önlenmesine yönelik bir dizi tedbir aldırdığı vurgulanan iddianamede, "Battal" kod adlı gizli tanığın, bu operasyonlar sonrası eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer'in oğlunu cemaate ait Servergazi Okulundan alarak başka okula gönderdiğini söylediği belirtildi.

İddianamede gizli tanığın şu ifadelerine yer verildi:

"Hem cemaati korumak hem de yapıyla bağlantısını gizlemek amacıyla oğlunun öğretmenlerle geçinemediğini gerekçe gösterdi. Ayrıca, örgütün iş adamları konfederasyonu olan TUSKON üyeliğinden de ayrıldı. Özer'in Bank Asya'da şahsi hesabı vardı. Toplanan paralar, Bank Asya üzerinden dünyaya dağılırdı ancak 17-25 Aralık sonrası Necdet Özer ve mütevelli üyeler, buradaki hesaplarını kapattı, farklı bankalarda hesap açtılar."

Odasındaki tüm belgeleri kaldırmış

İddianamede, Necdet Özer'in çevresindekilere, "Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Mart 2014'ten sonra başbakanlık koltuğunda oturamayacağını" söylediğine ilişkin bilgi veren "Yavuz" kod adlı gizli tanığın ise şu sözleri aktarıldı:

"Necdet Özer, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden 2 hafta önce odasındaki tüm plaket, derneklerle ilgili teşekkür belgesi gibi bağlantılı olduğunu ortaya koyacak şeyleri ortadan kaldırdı."

"Aramacı" örgüt evlerini aramış

Tutuklu sanıklar arasındaki Abdurrahman Kaplan'ın, FETÖ/PDY içinde aktif faaliyet gösterdiği, "Aramacı" olarak tanındığı ve irtibatlı olduğu örgütün üst düzey mensuplarından aldığı talimatlar doğrultusunda hareket ettiği vurgulanan iddianamede, Kaplan'ın aldığı talimatlar doğrultusunda, örgüt üyelerine ait adreslerde çeşitli defalar arama yaptığı, bayanlara ait eşyaları dahi aradığı aktarıldı.

AA