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FETÖ zanlısı sahte "FBI" kimliğiyle yakalandı

Sakarya'da, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Ferizli ilçesinde yakalanan bir zanlının üzerinden sahte "FBI" kimlik kartı çıktı.

FETÖ zanlısı sahte "FBI" kimliğiyle yakalandı

Sakarya'da, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Ferizli ilçesinde yakalanan bir zanlının üzerinden sahte "FBI" kimlik kartı çıktı.

07 Ekim 2016 Cuma 09:56
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FETÖ zanlısı sahte

 Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında bir kişi üzerinde "FBI" yazılı sahte kimlik kartıyla yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen istihbari bilgiler sonucu örgütle bağlantılı olduğu belirlenen Fatih Akçay'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ferizli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yakınındaki bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Akçay'ın üst aramasında sahte "FBI" kimliği bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince teslim alınan Akçay'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.

Öte yandan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ile TEM ekipleri, zanlının kimliği nasıl temin ettiği, nerede yaptırdığı ve bağlantılarını araştırıyor.

Belçika'da yaşadığı ve bu ülkedeki "Lucerna College Antwerpen"de öğretmenlik yaptığı öğrenilen zanlının sosyal medya hesaplarında örgütün elebaşı Fetullah Gülen ile fotoğraflarının yer aldığı bildirildi.

Zanlının sosyal medya hesabında kişisel bilgilerine "NATO'da Bilgi İşlem", "Fetullah Gülen Akademisinde Gönüllü, "samanyolufanlari.com'da Yönetici" yazdığı belirlendi.

AA

Son Güncelleme: 07.10.2016 09:57
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖFBITEMNATO
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