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FETÖ zabıt katipliği sınavını kazanacakları önceden listelemiş

FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 15'i tutuklu 20 sanığın yargılandığı davaya beşinci gününde devam edildi.

FETÖ zabıt katipliği sınavını kazanacakları önceden listelemiş

FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 15'i tutuklu 20 sanığın yargılandığı davaya beşinci gününde devam edildi.

28 Nisan 2017 Cuma 13:02
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FETÖ zabıt katipliği sınavını kazanacakları önceden listelemiş

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDYadliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 15'i tutuklu 20 sanığın yargılanmasına beşinci gününde devam ediliyor. 

Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan salonda 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilenlerin de bulunduğu, adliye ve ceza infaz kurumu personeli 20 sanık katıldı.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Osman Bekmezci, mütalaasını verdi.

Bekmezci, mütalaasında, gizli bir tanığın Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına örgüte ilişkin flaş bellek ile önemli bilgiler sunduğunu bildirdi.

Savcılığa sunulan bellek içerisinde FETÖ terör örgütü tarafından zabıt katipliği sınavını kazanacakların isimlerinin listelendiğini belirten Bekmezci, zabıt katipliği sınavını kazanacakların isimlerinin listelenerek, isimlerin yanlarına referans olan kişilerin örgüt içerisindeki kod isimler ile 1'den 5'e kadar puanlar verildiğini, listede sınavdan başarılı olacak 27 kişinin isminin yazıldığını aktardı.

Mütalaada, 15 sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılanan bir sanığın ise tutuklanması talep edildi.

Osman Bekmezci, tutuksuz yargılanan Türkmenistan uyruklu sanık Yhtyyar Annayev'in hakkında yeni bir beyanda bulunulması, Bylock kullandığının tespit edilmesi ayrıca ifadelerinde yurtta belletmenlik görevini üstlendiğini ikrar etmesi, yabancı uyruklu olması ve kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanmasını talep etti.

Tutuklu sanıklardan, Adem Çalışkan, Alparslan Varlık, Birkan Ercan, Ernur Çağır, Fatih Şükrü Gökçek, Hakan Altun, Hasan Uzun, Hüsamettin Tursun, İlyas Uzun, Mehmet Emin Doğan, Muhammed Cengiz, Muhammet Bahtiyar Eskin, Onur Eci, Osman Göktürk ve Yusuf Karpuz'cunun tanık ve sanık ifadeleri, itirafçı şüpheli beyanları, sanıklar üzerine atılı suçu işledikleri yönünde somut olguları var olan delilleri karartma şüphesinin bulunduğu, tutuklu kaldıkları süre ve iddianamede talep edilen sevk maddeleri de göz önüne alındığında mağduriyete sebep olmayacağının anlaşıldığını söyledi.

Bekmezci, söz konusu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ayrıca, Bekmezci, tutuksuz sanık Özkan Akdemir, Kadir Özcan ve itirafçı zabıt katipleri Yusuf Gökşen ile Sinan Çörekçi'nin haklarındaki adli kontrol kararının kaldırılması talebinin reddedilmesini istedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖZabıt Katipliği SınavıZabıt Katipliği
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