Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109093
ALTIN
147.125
DOLAR
3.4458
STERLİN
4.5654
EURO
4.1131
Çalımbay'dan Eto'o ve Nasri açıklaması
Çalımbay'dan Eto'o ve Nasri açıklaması
Mirasımız Kudüs 1. Uluslararası Karikatür Yarışması'na başvuruları devam ediyor
Mirasımız Kudüs 1. Uluslararası Karikatür...
Adana'da fil kalıntıları bulundu
Adana'da fil kalıntıları bulundu
Medipol Başakşehir'in rakibi Ludogorets
Medipol Başakşehir'in rakibi Ludogorets
'Kanserin çözümü belki de gözümüzün önünde'
'Kanserin çözümü belki de gözümüzün...

'FETÖ'ye finans desteği' iddiasıyla hakim karşısına çıktı

Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında haklarında 25 yıla kadar hapis istenen aralarında Adana Ticaret Borsası Başkanı Bilgiç'in de yer aldığı 23 sanığın yargılandığı dava başladı.

'FETÖ'ye finans desteği' iddiasıyla hakim karşısına çıktı

Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında haklarında 25 yıla kadar hapis istenen aralarında Adana Ticaret Borsası Başkanı Bilgiç'in de yer aldığı 23 sanığın yargılandığı dava başladı.

13 Eylül 2017 Çarşamba 17:29
0 Okunma
'FETÖ'ye finans desteği' iddiasıyla hakim karşısına çıktı

ADANA

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında 25 yıla kadar hapis istenen aralarında Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç'in de yer aldığı 23 sanığın yargılandığı davanın duruşması görülüyor.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Borsa Meclis Başkanı Sabahattin Yumuşak, yönetim kurulu başkan yardımcısı Osman Bağış, yönetim kurulu üyesi Ahmet Rende Şendağ ile diğer bazı sanıklar ve avukatları katıldı.

Sanık Bilgiç savunmasında, 2,5 yıldan bu yana borsanın yönetim kurulu başkanı olduğunu belirterek kumpasa uğradığını iddia etti.

Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan bir gazetenin yayımladığı haber üzerine hakkında dava açıldığına inandığını belirten Bilgiç, borsa olarak sosyal projeleri değerlendirdiklerini dile getirdi.

Başka bir davanın FETÖ sanığı olan eski Adana Ticaret Borsası Başkan Muammer Çalışkan’ın yapıyla bağının olup olmadığını bilmediğini savunan Bilgiç, “Borsa meclisinde o yapıyla ilgili bir Allah’ın kulu yok. Barındırmayız. Hakkımda çok yazı yazdılar. Şimdi rakiplerim ve FETÖ kriptocular seviniyor, gülüyordur. Darbe gecesi ilk sokağa çıkanlardanım. Milli İradeye Saygı Platformu başkanlığı yaptım." ifadesini kullandı.

Bilgiç, önümüzdeki günlerde borsanın seçimlerinin yapılacağını, bu süreçte komplolara uğradığını öne sürerek şunları kaydetti:

"Seçimler var. Artık normal yoldan seçimi kazanamayanlar başka yollar denemeye başladı. Karalama kampanyası yapılıyor. Allah’tan başka kimseye boyun eğmedim. Borsada FETÖ’cü yok. Destek veren olsaydı kulağından çeker kapı dışarı ederdim. Anormal derecede zor durumdayım. SODES projelerinin hain terör örgütüyle alakalı olduğunu bilseydim 50 bin lira bağışı vermezdik. Borsa anormal şekilde yıpratılıyor. Kurumsal bir yapı. Yıpratılmaması için göğüs geriyoruz. Kimseye eyvallah etmiyoruz."

Sanık Şendağ ve Bağış da SODES projesi kapsamında yapılan 50 bin lira bağışa o dönem karşı çıktılarını ileri sürdü.

Mahkeme başkanı sanığa kızdı
Kapatılan Altın Çocuk Derneğinin eski başkanlarından İbrahim Arıyürek ise SODES projelerini sorumlu üyelerin hazırladığını anlattı. Arıyürek, projelerin kenar mahalledeki insanları terörden kurtarmak için hazırlandığını iddia etti.

Mahkeme başkanının ne tür projeler yaptıklarını, yapılan en pahalı proje ve hak edişleri sorması üzerine Arıyürek, "Bilmiyorum” cevabını verdi. Bu cevap üzerine mahkeme başkanı, “Başkansın bir şeyden haberin yok” dedi.

Duruşma diğer sanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖFinansDestekHakimönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okul servis araçlarına ilişkin formül masaya yatırıldı
Okul servis araçlarına ilişkin formül masaya yatırıldı
Hakkari'de 703 kilo 560 gram esrar ele geçirildi
Hakkari'de 703 kilo 560 gram esrar ele geçirildi
Hakkari'de şehit güvenlik korucusu için tören
Hakkari'de şehit güvenlik korucusu için tören
Belediyelerimiz heykelimi değil hizmete yönelik eserler diksin
Belediyelerimiz heykelimi değil hizmete yönelik eserler diksin
TBMM'yi bombalayan pilot da inkar etti
TBMM'yi bombalayan pilot da inkar etti
Gazeteci Demirel'in katil zanlısı damadına tutuklama
Gazeteci Demirel'in katil zanlısı damadına tutuklama
FETÖ imamlarının 'güldüren' savunmaları
FETÖ imamlarının 'güldüren' savunmaları
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'tuzak radar' açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'tuzak radar' açıklaması
Seyahat acentalarına rekabet soruşturması
Seyahat acentalarına rekabet soruşturması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ