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FETÖ'ye bağlı dernek operasyonları önceden öğreniyordu

Ankara'da 52 avukat hakkında açılan FETÖ davasının sanıklarından Murat Araç, KPSS ve dinleme operasyonlarının Hukuk ve Hayat Derneğinde görev alan sanıklarca önceden bilindiğini söyledi.

FETÖ'ye bağlı dernek operasyonları önceden öğreniyordu

Ankara'da 52 avukat hakkında açılan FETÖ davasının sanıklarından Murat Araç, KPSS ve dinleme operasyonlarının Hukuk ve Hayat Derneğinde görev alan sanıklarca önceden bilindiğini söyledi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 13:09
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FETÖ'ye bağlı dernek operasyonları önceden öğreniyordu

Ankara'da, "FETÖ kurucusu, yöneticisi veya üyesi olmak" suçlamasıyla 52 avukat hakkında açılan davanın sanıklarından Murat Araç'ın soruşturma aşamasında alınan ifadeleri, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine açılan davanın iddianamesinde yer aldı.

Buna göre 15 Ağustos 2016'da tutuklanan Araç, daha önce Ankara Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifadede, 2001'de aynı davanın sanıklarından avukat Hayrettin Açıkgöz'ün daveti ile "Fetullah Gülen cemaatinin sohbetlerine gitmeye başladığını", "bu sohbetlere avukatlardan Adnan Şeker, Nurullah Albayrak, Melik Bayat'ın da katıldığını" anlattı.

Araç, "abi" olarak tanımlanan kişilerin, sohbetler sırasında "cemaat davaları" diye adlandırılan, kendilerinin takip ettiği davalar hakkında konuşmadıklarını ifade ederek "Bu abiler başka zamanlarda benim büroma bizzat gelerek takip edilen davalar konusunda bilgi alırlardı. Telefon etmezlerdi." bilgisini verdi.

Fetullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak'ın yanı sıra Melik Bayat ve Hayrettin Açıkgöz ile 2008'de Hukuk ve Hayat Derneğini kurduklarını aktaran Araç, "Dernek ilk kurulduğunda her kesimden üyelerden oluşmaktaydı. Sonradan bu dernekte cemaat aktif olmaya başladı. Dernek başkanının kim olacağına cemaat karar veriyordu. Cemaat kimi isterse o başkan oluyor, başkan da ona göre yönetim kurulunu oluşturuyordu." beyanında bulundu.

"Operasyonlar önceden biliniyordu"

KPSS soruşturmasında ByLock üzerinden iletilen iki kişinin avukatlığını üstlendiğini belirten Araç, şöyle devam etti:

"KPSS operasyonları yapılmadan birkaç gün önce operasyon yapılacağı dernek sekretaryasından bana haber veriliyordu. Operasyon yapıldığında da yakalanan şahısların sorgusuna (avukat olarak) kimin gireceği dernek tarafından ayarlanarak bize liste gönderiliyordu. Ben ve diğer avukatlar emniyete gidiyorduk."

Usulsüz telefon dinlemesine ilişkin operasyon düzenleneceğinin de dernek tarafından önceden bildirildiğini ifade eden Araç, şunları aktardı:

"Nurullah Albayrak, Hayrettin Açıkgöz ve sohbet grubu abisi diye belirttiğim Mahmut isimli kişiler, cemaate yapılacak operasyonları önceden haber aldıklarını, kimlerin alınacaklarını önceden bildiklerini söylüyorlardı. ByLock üzerinden bana dernek tarafından gönderilen mesajlardan da önceden haber alındığını biliyorum. Cemaate yapılan operasyonların tamamında şüphelilere avukat teminini Hukuk ve Hayat Derneği sağlıyordu."

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖKPSSFETÖye Bağlı Dernek OperasyonlarıFETÖ Davası
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