FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu

Samsun merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 11'i muvazzaf 12 asker gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun, Ankara, İstanbul, Van, İzmir, Bitlis, Erzurum, Kayseri, Diyarbakır, Hakkari, Bursa, Adıyaman ve Tunceli'de operasyon düzenledi.

Operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen ve aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların bulunduğu 11 asker ile meslekten istifa etmiş bir asker gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.