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FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu

Samsun merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda biri meslekten ihraç edilen 14 asker yakalandı.

FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu

Samsun merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda biri meslekten ihraç edilen 14 asker yakalandı.

08 Mayıs 2018 Salı 11:49
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FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu

Samsun merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen biri meslekten ihraç edilen 14 asker gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarda adları geçen biri meslekten ihraç edilmiş 13'ü halen görevde askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ekipler Samsun, Mersin, Malatya, İstanbul, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, albay Ş.A, astsubaylar S.Y, B.D, E,T, A.Y. ile uzman çavuş M.K. Samsun'da, üsteğmen B.B. Mersin'de, astsubay K.B. Malatya'da, astsubay H.Ç. İstanbul'da, astsubay C.A.U. Tokat'ta, binbaşı R.Ş. Tunceli'de, uzman çavuş H.K. Gaziantep'te, astsubay Ö.K. Van'da ve meslekten ihraç edilen astsubay F.A. Rize'de yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
SamsunFETÖ
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