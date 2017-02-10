'FETÖ'ye ait kurum ve şirketler için 160 komisyon çalışıyor'

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından örgütün finansal ayağına yönelik operasyonlar sürerken, örgüte finansman sağlayan, kaynak ayıran şirketler de mercek altında tutulmaya, şirketlerin geçmişe dönük hesapları ve mal varlıkları incelenmeye devam ediyor.

Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Fatih Çevikcan, yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda oluşturulan komisyonların çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi.

Çevikcan,15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından hükümetin, çıkardığı kanun hükmündeki kararnameler ile ivedi tedbirler aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye çapında yaklaşık 160 inceleme ve değerlendirme komisyonu var. 160 komisyon, sadece bu FETÖ'nün finansal omurgasını oluşturan kurum ve iktisadi işletmeler ile bunlara kaynak aktaran, finansman sağlayan şirketlerin incelenmesi, değerlendirmesi için kuruldu ve bunun için çalışıyor. Komisyonlar, bu şirketlerin değerlerinin belirlenip usulünce tekrar Hazineye intikali için aralıksız mesai olmaksızın incelemeler yapmaya devam ediyor."

"Rakamlar için biraz sabırlı olmak gerekir"

Çevikcan, "Toplam finansal değer konusunda hangi rakamı söylesek yanlış olur. Meslektaşlarımız çok titiz çalışarak doğru değerlendirmeleri yapmaya gayret ediyor. FETÖ yapılanmasının finansal ağına dahil olan şirketlerin tamamını aydınlatmaya ilişkin çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalar mümkün olan en kısa zamanda sonuçlanacaktır. Rakamlar için biraz sabırlı olmak gerekir." şeklinde konuştu.