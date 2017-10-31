'FETÖ ve PKK'nın sığınağı Avrupa'

TBMM Mülteci Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, yaptığı değerlendirmede, Avrupa ülkelerinin FETÖ vePKK gibi terör örgütü üyelerine yaklaşımını eleştirdi.

Avrupa'da insan haklarıyla ilgili suçlar işlendiğine işaret eden Uslu, daha yeni İsveç'te ayağa kalkamayan 106 yaşındaki sığınmacının geri gönderileceğinin açıklandığını anımsattı. Esas insan hakları ihlallerinin Avrupa'da olduğuna işaret eden Uslu, "(Mülteciler, gelmesin) diye sınırlarına tel örgüler çekiyorlar. Ne oluyor? İşte Akdeniz'de insanlar ölüyor. Akdeniz bugün dünyanın en büyük mezarlığı oldu." dedi.

"Kendilerinin ikiyüzlülüklerini görmeleri gerekiyor"

Cenevre Sözleşmesi'nin çok açık olduğunu dile getiren Uslu, şöyle devam etti:

"Sözleşme, 'eğer insanlar savaştan, zulümden, baskıdan kaçıyorsa sınırlarınızı açarsınız.' diyor. İşte açmıyorlar. Onlara sınırlarını açmıyorlar ama maalesef Türkiye'de terörist eylem içinde bulunanlara iltica hakkı veriyorlar. Bu da bir ikiyüzlülüktür. Önce kendilerinin bu ikiyüzlülüklerini görmeleri gerekiyor. Türkiye'de FETÖ'den veya PKK'dan dolayı bir şekilde terör örgütlerine bulaşmış, suç işlemiş kişiler bugün Avrupa'ya sığınıyorlar. İltica hakkı olarak kabul ediyorlar. Niye Suriye ve Irak'tan gelenleri kabul etmiyorsunuz? Ege'de ölmemeleri için niye çözüm üretmiyorsunuz? Niçin Türkiye'ye 'gelin külfet paylaşalım' dediğiniz halde bu külfeti paylaşmıyorsunuz? Bu iki yüzlülüktür."