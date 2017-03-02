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FETÖ üyesinden 'ByLock' itirafı

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan sanık, örgüt içi haberleşmede kullanılan "ByLock" ile ilgili mahkeme heyetine bilgiler verdi.

FETÖ üyesinden 'ByLock' itirafı

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan sanık, örgüt içi haberleşmede kullanılan "ByLock" ile ilgili mahkeme heyetine bilgiler verdi.

02 Mart 2017 Perşembe 10:16
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FETÖ üyesinden 'ByLock' itirafı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla haklarında dava açılan iki sanık, katıldıkları duruşmada örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" ile ilgili bilgiler verdi.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Zafer Ceylan ve Emrah Kaymak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Zafer Ceylan, savunmasında, Finike Adliyesinde zabıt katibi olarak çalıştığını, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ise meslekten ihraç edildiğini söyledi. Ceylan, örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullanıcısı olduğunu kabul ederek, dosyaya toplam 30 sayfa yazılı savunma gönderdiğini belirtti.

"Yazışmalar bir süre sonra kendiliğinden siliniyordu"

Dosyaya sunduğu 30 sayfalık savunmasında "ByLock" ile ilgili bütün bildiklerini itiraf ettiğini anlatan Ceylan, "Ben ByLock programını kullandım. Her kullanımda şifre girmek gerekiyordu. WhatsApp gibi şifreyi bir kere girmek yetmiyordu ve orada yapılan yazışmalar ise bir süre sonra kendiliğinden siliniyordu." dedi.

Ceylan, örgütün sohbetlerine katıldığını ve bazı çalışmalarında da yer aldığını kabul ederek, örgütün içinde bulunma nedeninin dini amaçlı olduğunu savundu.

"Sohbete herhangi bir örgütsel amaç ile gitmedik"

Bazı evlerde sohbet ve ibadet etmek için toplandıklarını ifade eden Ceylan, şunları söyledi:

"2014'ün yaz aylarında arkadaşlarım Emrah Kaymak, Ali Berk Kubilay'ın Kumluca ilçesindeki evine rutin sohbete gitmiştik. Dini amaçlı sohbete gidiyorduk, herhangi bir örgütsel amaç ile gitmedik. Yine bir gün sohbete gittiğimizde Ali Berk Kubilay benden ve Emrah'tan telefonlarımızı istedi biz de 'Hayırdır' dedik. Bize 'Ayet, hadis paylaşacağız, onun için bir program yükleyeceğiz' dedi. Ben bu yüzden tereddüt etmedim ve telefonumu verdim. 17-25 Aralık'tan sonra nadiren sohbetlere gittim. 2015 yılının ilk aylarında bu programı telefonumdan sildim ve sohbetlerine de katılmadım."

Ceylan, "ByLock" gruplarında 4 kişi bulunduğunu belirterek, kendi 4 kişilik grupları dışındaki kişilerin yazışmalarını görmediğine işaret etti. "ByLock" programını kendi hattına yüklediğini belirten Ceylan, örgütün üst düzey üyelerinin ise kendi üzerilerine kayıtlı olmayan telefon hatlarına bu programı yüklediklerini vurguladı.

Zafer Ceylan, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak istedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaFETÖBylock
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