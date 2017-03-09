FETÖ üyeleri telefon görüşmelerinde şifreli konuşmuş

Çorum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgütün üst düzey yöneticilerinin telefon görüşmelerinin dinlenmesine önlem olarak aralarında şifreli konuştukları, birbirlerine isimlerini söylemek yerine "hacım" ifadesini kullandıkları belirtildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında örgütün mütevelli heyeti ve üst düzey yöneticilerini kapsayan iddianame, Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Örgütün firari sözde Çorum imamı Gökhan D. ile mütevelli heyeti üyesi oldukları belirlenen 16'sı tutuklu 32 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 29 sanık hakkında 15 yıldan 22,5 yıla kadar, 3 sanık hakkında da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcılık tarafından hazırlanan 574 sayfalık iddianamede, örgütün Çorum il yapılanması ve yöneticileri hakkında önemli bilgilere yer verildi.

İddianameye göre, FETÖ/PDY'nin "il imamı" olan ve Çorum'daki örgüte bağlı tüm okul, dershane, yurt, sendika, sivil toplum örgütünden sorumlu kişi konumundaki Gökhan D'nin iş ve işleyişi yönetti.

Örgütün üst düzey yöneticileri arasında yer alan Mehmet K, Mahmut A, Ahmet B. ve Mehmet Ç'nin, Gökhan D. ile sürekli irtibatlı olduğu, örgüte eleman temin ettikleri, finans sağladıkları ve örgütsel eğitimler verdikleri, bunları da hiyerarşik yapı ve gizlilik içerisinde alt gruplara ilettikleri tespit edildi.

Örgütsel faaliyetlerinin aydınlatılması ve deşifre edilmesi amacıyla Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen "iletişimin dinlenmesi" kararıyla görüşmeleri kayıt altına alınan şüphelilerin örgüt mensupları ile çok sayıda görüşme yaptıkları, konuşmalarında gizlilik kurallarına riayet ederek aralarında şifreler geliştirdikleri anlaşıldı.

''Hacım çay içmeye gideceğiz''

Telefon görüşmelerinde birbirlerine isimlerini söylemek yerine "hacım" şeklinde hitaplarda bulunan şüphelilerin haftalık ve olağan toplantılar için "Hacım çay içmeye gideceğiz", üst düzey seviyede katılım olacağı zaman "Hacım yemek yiyeceğiz", ani gelişen ve konuşmaları gereken durumlarda ise "kahvaltı yapacağız" şeklinde ifadeler kullandıkları belirlendi.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün finansmanını yasal zemine oturtmak amacıyla kurulduğu değerlendirilen Kimse Yok Mu Derneği merkezli yardım ile diğer faaliyetler kapsamında burs, himmet gibi yardım toplamaya çıkılacağı zaman da "Hacım ziyarete gideceğiz" şeklinde haberleştikleri tespit edilen şüphelilerin, konuşmaları şifreli yapmalarının yanı sıra mümkün olduğu kadar telefon görüşmesi yerine yüz yüze görüşmeyi tercih ettikleri ortaya çıktı.

Gökhan D'nin kayınpederine ait GSM hattını kullandığı, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u da bu hat üzerinden indirdiği tespit edildi.