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FETÖ üyeleri kurtuluşu Avrupa'da sandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen onlarca şüpheli, Avrupa'ya kaçma girişimindeyken sınırda yakalandı.

FETÖ üyeleri kurtuluşu Avrupa'da sandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen onlarca şüpheli, Avrupa'ya kaçma girişimindeyken sınırda yakalandı.

02 Şubat 2017 Perşembe 16:48
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FETÖ üyeleri kurtuluşu Avrupa'da sandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ve hudut birlikleri, onlarca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisini Avrupa'ya kaçma hazırlığındayken yakaladı.

Suriye'deki iç savaştan kaçan veya ekonomik sıkıntılar nedeniyle ülkelerini terk eden yüz binlerce kişi, kara ya da deniz yolunu kullanarak Avrupa hayaline ulaşmaya çalışıyor. Her yıl Edirne'de Avrupa'ya kara ve nehir sınırını aşarak, illegal geçiş girişiminde bulunan binlerce kaçak yakalanıyor.

Bu yıl yakalananlara ülkelerinde iç savaş ya da kriz olan ülkelerden Pakistan, Afganistan, Myanmar, Bangladeş, Irak, Suriye gibi ülkelerin vatandaşlarının arasına FETÖ üyeleri de eklendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturmalarda örgütle bağlantısı tespit edilen ya da örgütün şifreli haberleşme programlarını kullanan şüphelilerden bazıları göçmen kaçakçılarıyla irtibata geçti, kendilerini Avrupa'ya kaçırmaları için para ödedi.

FETÖ üyeleri kurtuluşu Avrupa'da sandı

Darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla mesleklerinden ihraç edilen 20 şüpheli, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı.

Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖEdirne Jandarma Komutanlığı
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