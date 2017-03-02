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FETÖ üyeleri bağ evinde toplantı yaparken yakalandı

Kayseri'de, cezaevindeki örgüt mensuplarının ailelerine maddi destek için 15 Temmuz sonrası toplantı düzenledikleri iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.

FETÖ üyeleri bağ evinde toplantı yaparken yakalandı

Kayseri'de, cezaevindeki örgüt mensuplarının ailelerine maddi destek için 15 Temmuz sonrası toplantı düzenledikleri iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.

02 Mart 2017 Perşembe 09:53
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FETÖ üyeleri bağ evinde toplantı yaparken yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, tutuklu örgüt üyelerinin ailelerine maddi yardım amaçlı bağ evinde bir araya gelen 12 kişi, toplantı halindeyken yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün il yapılanmasında görev alan bazı kişilerin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bağ evlerinde gizlice sohbet ve himmet toplantıları düzenlemeye devam ettikleri, özellikle cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının ailelerine maddi destekte bulunmak adına yardım topladıklarını tespit etti.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "oturma imamları" Hanifi Y. ve Muaz B. ile kentte esnaf olan Mehmet A, Altan A, Hacı Ali D, Mahmut A, Mustafa A, Selçul A, Fuat G, İbrahim Ş, İhsan Y. ve Ali K, bağ evinde toplantı halindeyken yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KayseriFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖ
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