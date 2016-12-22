Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (

FETÖ

/

PDY

) yönelik soruşturma kapsamında

Bandırma

'da tutuklu bulunan polis yakınlarını

cezaevi

ne ziyarete gelen iki kadın, kollarına yazdıkları notu tutuklulara göstermeye çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğünde görevliyken gözaltına alınan ve tutuklanan 4. sınıf emniyet müdürü E.M'yi eşi H.M. (36) ve polis memuru A.R.K'yi kız kardeşi A.K. (25), Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ziyarete gitti.

Görüşme sırasında el ve kollarını açarak tutuklu olan yakınlarına bir şeyler göstermeye çalışırken görevlilerin dikkati sonucu yakalanan iki kadının kollarında, "Asla kabul etme, bulmalarına imkan yok." gibi mesajlar içeren yazılar bulunduğu ileri sürüldü.

Gözaltına alınan iki kadın, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA