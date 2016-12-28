Kırşehir

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (

FETÖ/PDY

) yönelik

soruşturma

kapsamında

il yapılanması

nda yer aldıkları iddia edilen 19'u tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 16'sı tutuklu, 4'ü tutuksuz 20 sanık ve avukatları katıldı. Tutuklu 3 sanık ise başka cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşma salonuna bağlandı.

Mahkeme heyeti, daha önce dinlenmeyen tutuklu sanıkların ifadelerini aldı.

Tutuklu sanıktan örgüte lanet

Kapatılan Kırşehir Ahi İşadamları Derneği (KAHİAD) Başkanı Murat Baran, iddianamede yer alan hakkındaki dört suçlamayı da reddettiğini söyledi.

Kırşehir'in tanınan ve bilinen esnafı olduğunu, 5 yıl vergi rekortmeni seçildiğini ifade eden Baran, "15 Temmuz darbesini yapan FETÖ örgütünü lanetliyorum." dedi.

"Arsaları insanlık namına sattım"

Mahkeme başkanının, "Şahmeran Yurduşen Pamukuğlu'nun arsalarının örgüte kazandırılmasında en çok senin ismin geçiyor" demesi üzerine Baran, Pamukoğlu'nun kendisini "evlatlığı" olarak gördüğünü anlattı.

Pamukoğlu'nun arsalarının yüzde 90'lık kısmını aldığı sağlık raporları doğrultusunda kendisinin sattığını ifade eden Baran, sadece yüzde 10'luk kısmında vekaletname ile aracılık ettiğini, bunları da insanlık namına yaptığını iddia etti.

Mahkeme başkanının, "Pamukoğlu'nun arsalardan 1 milyon 887 bin liraya yakın gelir elde ettiği ancak ölürken beş parasız olduğu, yurtta bakıcıların baktığı bir kadının bu kadar parayı harcamasının zor olduğu" şeklinde ifadelerin olduğunu hatırlatması üzerine Baran, "Bu para arsa satışlarından 6 yıl içinde kendisine verilen para. Şahmeran hanım, Galatasaray Lisesinde okumuş, hukuk bilgisi iyi olan, Kırşehir'de ilk apartmanı yaptıran, sağlığı yerinde bir kadındı. Kandırılabilecek birisi değildir." diye konuştu.

Mahkemede, kendisine çok benzeyen sözde Kırşehir "il imamı" Musa Arslan'ın kimliği ile yakalanan tutuklu sanık Mesut H. de dinlendi.

Mahkeme heyetinin ara verdiği duruşmada, diğer sanıkların da savunmaları alınacak.

Davanın geçmişi

Kırşehir'de faaliyet gösteren 3 şirkete FETÖ/PDY'ye finansman sağlandığı ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 1 Nisan'da kayyum atanmış, aralarında örgütün il yöneticilerinin de bulunduğu belirtilen 23 kişi, farklı tarihlerdeki operasyonlarda gözaltına alınmış, şüphelilerden 13'ü tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında daha sonra tutuklu sayısı 19'a yükselmişti.

Sanıklar hakkında, "FETÖ/PDY üyeliği, örgüte finans ve eleman sağlamak, örgüt adına toplantılar organize etmek, Şahmeran Yurduşen Pamukoğlu'nun 16 ayrı gayrimenkulünü usulsüz işlemlerle 2007 ve 2008 yıllarında örgüte kazandırmak" suçlarından dava açılmıştı.

AA