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FETÖ TSK'yı ülke adlarıyla şifrelemiş

Konya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ifadesi alınan "Erhan" kod adlı şüpheli üsteğmen, örgüt elebaşı Gülen'in, vaazlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinden şifrelediği ülke adlarıyla bahsettiğini anlattı.

FETÖ TSK'yı ülke adlarıyla şifrelemiş

Konya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ifadesi alınan "Erhan" kod adlı şüpheli üsteğmen, örgüt elebaşı Gülen'in, vaazlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinden şifrelediği ülke adlarıyla bahsettiğini anlattı.

30 Ocak 2017 Pazartesi 12:10
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FETÖ TSK'yı ülke adlarıyla şifrelemiş

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında ifadesi alınan "Erhan" kod adlı şüpheli üsteğmen, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in vaazlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) şifrelediği ülke adlarıyla bahsettiğini bildirdi.

Örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli üsteğmen, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifadesinde, Gülen'in "çok iyi biri olduğunun" belirtildiğini, sevdirilmeye çalışıldığını ve vaazlarının dinletildiğini söyledi.

Zamanla sempati duymaları sağlanan Gülen'in kitaplarının okutulmaya başlandığını anlatan şüpheli, yönlendirildiği askeri lise sınavlarını kazandıktan sonra örgütle irtibatının sürdüğünü dile getirdi.

Askeri lise döneminde buluşma için üç ev değiştirdiklerini belirten şüpheli, "İbadetlerimi yaparken fark edilmesi halinde okuldan atılabileceğim, gizlilik için bir kod ismi gerektiği söylendi. O gün 'Erhan' kod adı verildi. Okuldan atılan bir arkadaşımın aleyhine ifade vermem istendi. Kafama göre iş yaptığımda 'şefkat tokadı' yiyeceğim söylendi. Örgüt abilerinin istemediği sınıfı yazdığım için uçuşlarda başarısız görülerek elendim." dedi.

Eş adayı aramamaları konusunda uyarıldıklarını ifade eden şüpheli, istenileni yapmadığında tehdit edildiğini bildirdi.

Her vaazında şifreli mesaj

Okulun sonlarına doğru, 17-25 Aralık sürecinden sonra AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sürekli karalayıcı propaganda yapıldığını, videolar izletildiğini vurgulayan şüpheli, şöyle devam etti:

"Fetullah Gülen 6 ay sonra iyi şeyler olacağını söylemiş. İki yıl sonra Türkiye'nin çehresinin değişeceğini ifade ederlerdi. Fetullah Gülen, sürekli bize izlettirilen bir videosunda 'Hollanda'daki, Danimarka'daki, Kamboçya'daki arkadaşlarınız, siz burada rahatça namaz kılarken, onlar ne zaman, nasıl, hangi arada namazımı kılarım diye hesap yapıyor.' derdi. Bu vaazında hava personeli için Hollanda, deniz kuvvetleri personeli için Danimarka, kara kuvvetleri personeli için de Kamboçya ülkelerinin adlarını kullandı. Askeri personelden bu şekilde şifreli bahsettiğini bana abilik yapan kişi ifade etti. Abiler, bize ayrıca her vaazında herkesin anlayacağı şeylerin farklı olduğunu, bu vaazların içinde şifrelerin gizli olduğunu söyledi."

Gülen'i adeta ilahlaştırmak amacıyla kendilerine çeşitli şeylerin anlatıldığını kaydeden şüpheli, "Bu kişinin hacca gittiğini, hacda bulunan imamın kendisine 'Sen ancak peygamber efendimizden ders almış olabilirsin' dediğini söylediler. Mesih olabileceği belirtilen Gülen'in rüyasında gördüğü peygamber efendimizin, 'Güzel olan bu yapıyla İslamı yaymak için benim gibi davranıyorsun' dediğini söylerlerdi." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖKonyaTSK
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