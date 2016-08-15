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FETÖ terörü 6 bin 382 üst düzey resmi temasta anlatıldı

Türkiye, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından örgütün faaliyetleri konusunda ülkeleri bilgilendirmek ve uyarmak amacıyla bugüne kadar 6 bin 382 üst düzey resmi temas gerçekleştirdi.

FETÖ terörü 6 bin 382 üst düzey resmi temasta anlatıldı

Türkiye, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından örgütün faaliyetleri konusunda ülkeleri bilgilendirmek ve uyarmak amacıyla bugüne kadar 6 bin 382 üst düzey resmi temas gerçekleştirdi.

15 Ağustos 2016 Pazartesi 09:51
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FETÖ terörü 6 bin 382 üst düzey resmi temasta anlatıldı

 Türkiye, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından örgütün faaliyetleri konusunda ülkeleri bilgilendirmek ve uyarmak amacıyla bugüne kadar 6 bin 382 üst düzey resmi temas gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 15 Temmuz'dan bu yana cumhurbaşkanlığı seviyesinde 36, başbakan seviyesinde 42, bakan seviyesinde 234, milletvekili seviyesinde 696, diğer üst düzey yetkililer seviyesinde 5 bin 374 resmi temasta bulunuldu. Bu çerçevede üst düzeyde gerçekleştirilen temasların toplamı 6 bin 382'yi buldu.

Söz konusu tarihten itibaren, dış temsilcilikler de yoğun çalışmalarla FETÖ tehlikesini gözler önüne serdi. Dış temsilcilikler tarafından şu ana kadar bin 657 yazılı ve görsel mülakat verildi ve 174 kez basına bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan, FETÖ darbe girişimini ayrıntılarıyla anlatan 403 makale ve mektup da yayınlandı.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2016 09:52
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeFetullahçı Terör ÖrgütüDarbe Girişimi
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