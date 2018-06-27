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FETÖ şüphelisi üsteğmen fırkateynde gözaltına alındı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan üsteğmen, Sinop açıklarında görev icra eden fırkateynde yakalandı.

FETÖ şüphelisi üsteğmen fırkateynde gözaltına alındı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan üsteğmen, Sinop açıklarında görev icra eden fırkateynde yakalandı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 17:15
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FETÖ şüphelisi üsteğmen fırkateynde gözaltına alındı

SİNOP

Kocaeli merkezli 17 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan üsteğmen, Sinop açıklarında görev icra eden fırkateynde gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir muvazzaf üsteğmenin Sinop açıklarında görev icra eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateynde olduğu tespit edildi.

Sinop Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Zanlının buradaki işlemlerin ardından Kocaeli'ye gönderileceği öğrenildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca Kocaeli merkezli 17 ilde 43'ü muvazzaf 71 askeri personelin yakalanması için operasyon başlatılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPdy
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