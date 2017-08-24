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FETÖ şüphelisi SAT'çıların iddianamesi kabul edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı komatanlıklarında görevli 38 askerle sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki sivil yönetici 14 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

FETÖ şüphelisi SAT'çıların iddianamesi kabul edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı komatanlıklarında görevli 38 askerle sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki sivil yönetici 14 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

24 Ağustos 2017 Perşembe 17:12
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FETÖ şüphelisi SAT'çıların iddianamesi kabul edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamıkonumundaki 14 sivil yöneticinin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına, 25 Aralık'ta Silivri'de başlanacak.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

İddianamenin kabulüne karar vererek tensip tutanağı hazırlayan mahkeme, duruşmanın sanık sayısı ve güvenlik gerekçesiyle Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda 25 Aralık'ta yapılmasına karar verdi.

Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmalara 26, 27, 28 ve 29 Aralık'ta devam edecek.

 İddianameden

İddianamede sanıkların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir komuta zincirinden kopuk olarak, FETÖ'nün mahrem imamlarından talimat aldıkları ifade edilerek, bunun ardından sanıkların darbe girişimi sırasında SAT ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında muhalif olduklarını düşündükleri bir kısım askerleri derdest etmekle görevlendirildiği kaydedildi.

Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi bu kişilerin harekete geçtikleri ancak darbenin başarısız olması nedeniyle eylemlerini tamamlayamadıkları belirtilen iddianamede, sanıkların bu aşamadan sonra da kendilerini gizlemeye çalıştıkları anlatıldı.

İddianamede sanıklardan SAS Komandosu E.T'nin etkin pişmanlıktan yararlandığı ve Deniz Kuvvetleri yapılanmasının mahrem imamlarından olan sanık Enes Hozan'a bağlı olduğunu itiraf ettiği aktarıldı.

İddianamede 51 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

"Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 sanığın ayrıca "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan ayrı ayrı 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, etkin pişmanlıktan yararlanan SAS Komandosu E.T'nin de aralarında bulunduğu 38 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

Kaybolan silahlar Ümraniye'de bulundu

İddianamede, darbe girişimi sonrası SAT Komutanlığı'na ait 2'si uzun namlulu olmak üzere 4 silah ile bu silahlara ait mühimmatlar, SAT komandolarının kullandığı çok sayıda şişmeli can yeleği ve çelik yelekler de dahil birçok malzemenin kaybolduğu belirtildi.

İhbar üzerine Ümraniye'de bir apartmanın bodrumunda bulunan silah ve mühimmatların bu iddianamenin sanıkların arasında yer alan tutuklu SAS Komandosu Astsubay Levent Özcan'a ait olduğu, Özcan'ın da bu apartmanda ikamet ettiği tespit edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖ şüphelisiFETÖSAT
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