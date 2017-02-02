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FETÖ şüphelisi sağlık çalışanlarına 15 yıl hapis istemi

Adana'da aralarında meslekten ihraç edilen ve görevden alınan doktorların da bulunduğu 13 sağlık çalışanı hakkında 15'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

FETÖ şüphelisi sağlık çalışanlarına 15 yıl hapis istemi

Adana'da aralarında meslekten ihraç edilen ve görevden alınan doktorların da bulunduğu 13 sağlık çalışanı hakkında 15'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

02 Şubat 2017 Perşembe 10:59
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FETÖ şüphelisi sağlık çalışanlarına 15 yıl hapis istemi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında biri tutuklu 13 sağlık çalışanı hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'yle bağlantısı olduğu öne sürülen aralarında meslekten ihraç edilen ve açığa alınanların da yer aldığı doktor ve sağlık personeli hakkında sürdürülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, Sağlık Bakanlığına devredilen bir askeri hastanede çalışan tutuklu astsubay Gülem S. ile aralarında İran asıllı doktor Farşid F'nin de yer aldığı tutuksuz 12 şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan iddianame hazırladı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanıklar için 15'er yıl hapis cezası istendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaFETÖSağlık PersoneliDoktor
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