FETÖ şüphelisi meslekten ihraç polisler sınırda yakalandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi meslekten ihraç edilmiş 3 polis, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

"Hudut kartalları" olarak anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği askerleri, 1. derece askeri yasak bölgeden Yunanistan'a kaçma girişiminde olan bir grubu tespit etti.

Yakalanan gruptakilerin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile polislikten ihraç edilen Ramazan S. (33), Bahtiyar Ş. (27) ve Burhan S. (32) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin işlemleri sürüyor.