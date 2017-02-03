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FETÖ şüphelisi eski jandarma personeline hapis istemi

Van'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve 669 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilen jandarma personeli D.A.Ç'nin 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

FETÖ şüphelisi eski jandarma personeline hapis istemi

Van'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve 669 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilen jandarma personeli D.A.Ç'nin 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

03 Şubat 2017 Cuma 11:03
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FETÖ şüphelisi eski jandarma personeline hapis istemi

Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen jandarma personeli D.A.Ç'nin 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kentteki askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada, eski jandarma personeli D.A.Ç. hakkında hazırlanan iddianame, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin yapısı ve işleyişi hakkındaki bilgilerin yer aldığı iddianamede, şüphelinin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirtildi.

D.A.Ç'nin FETÖ/PDY ile irtibatı, iltisakı ve aidiyeti olduğu gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edildiği anımsatılan iddianamede, şüphelinin Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, FETÖ/PDY mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da ülke genelinde cebir ve şiddet kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni, hükümeti ortadan kaldırmaya, yerine başka bir düzen getirmeye teşebbüs girişiminin, başta vatandaşlar olmak üzere emniyet ve Silahlı Kuvvetler'deki darbe karşıtı kesimlerin mücadelesi sonucu başarısız kılındığı anımsatıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
VanFETÖFETÖ şüphelisi Eski Jandarma PersoneliBylock
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