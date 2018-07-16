Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
89332
ALTIN
193.928
DOLAR
4.8572
STERLİN
6.4332
EURO
5.6879
Altında EFT dönemi başladı
Altında EFT dönemi başladı
657 yıllık gurur
657 yıllık gurur
Yanıkta en etkili ilk yardım
Yanıkta en etkili ilk yardım
Erkut Kerpeten’den Çeyrek Hikaye’ye Var mısın?
Erkut Kerpeten’den Çeyrek Hikaye’ye Var...
YÖK'ten TODAİE kararı
YÖK'ten TODAİE kararı Türkiye ve...

FETÖ şüphelisi eski hava pilot üsteğmen için hapis istemi

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu eski hava pilot üsteğmen hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FETÖ şüphelisi eski hava pilot üsteğmen için hapis istemi

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu eski hava pilot üsteğmen hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:57
0 Okunma
FETÖ şüphelisi eski hava pilot üsteğmen için hapis istemi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu eski hava pilot üsteğmen hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Cumhuriyet savcılığınca örgüt mensubu olduğu iddia edilen tutuklu eski pilot üsteğmen A.S. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Şüpheli A.S. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucu kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen tanık E.Ö. şüphelinin örgüt bağlantılarını anlatarak, "Örgüt içerisinde Neşet kod adlı abi bizi İ.B, A.S. ve M.K. isimli uçuş eğitimi alan askeri personel ile tanıştırarak, beni bu şahısların evine dahil etti. İzmir Çiğli'de uçuş okulunda kurs gördüğüm dönemlerde devrelerim İ.B, M.K, A.S'nin Üçyol mevkisinde kiralamış oldukları eve giderek sohbetlere katıldım. Sohbet toplantılarına gittiğim bu örgüt evinde birkaç dolu ve boş bira şişesi görmüştüm." ifadesini kullandı.

İddianamede, Ankara Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin Akıncı 4. Ana Jet Üst Komutanlığında darbe girişimi sonrası çöp yığınında yapılan arama neticesinde elde edilen tomar kağıt ve haritalar üzerinde yapılan çalışmalarda şüpheli A.S'nin parmak izine rastlandığı bilgisine yer verildi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise şu ifadeler yer aldı:

"Şüphelinin Türk Silahlı Kuvveteri (TSK) içerisinde örgüt tarafından verilecek her türlü emir ve talimatı sorgulamaksızın, tamamen teslimiyet duygusuyla yerine getirmeye hazır bir vaziyette beklerken başka soruşturmalar kapsamında itirafçılar tarafından hakkında verilen beyanlar üzerine işlem başlatıldığı anlaşılmıştır. Şüphelinin FETÖ/PDY terör örgütünün nihai amaçlarını bildiği, örgütün fikir ve ideolojisini benimsediği, bu kapsamda örgütün devletin kadrolarına sızma girişimine elverişli olarak örgüt tarafından TSK içerisine yerleştirildiği, görev yaparken iradesini örgüte teslim etmiş bir vaziyette hazır bir şekilde kadro işgal ettiği esnada tespit edilmesi üzerine yakalandığı, şüphelinin anlatılan eylemleri ile örgütle organik bağ içine girdikten sonra süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetler içerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Bu şekilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün organik ve hiyerarşik yapısı içine dahil ve üyesi olduğu anlaşıldığından şüphelinin üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

Şüpheli A.S. ise iddianamedeki savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 187 oldu
Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 187 oldu
Erdoğan ile Trump görüştü
Erdoğan ile Trump görüştü
İllüzyonist Aref'i kobra yılanı ısırdı
İllüzyonist Aref'i kobra yılanı ısırdı
'O gün teröriste yapmadıklarını vatandaşa yaptılar'
'O gün teröriste yapmadıklarını vatandaşa yaptılar'
MİT tırları davasında ara karar
MİT tırları davasında ara karar
Yargıtay ile Danıştaya yeni üyeler seçildi
Yargıtay ile Danıştaya yeni üyeler seçildi
Başkent'teki 'Kalkan' operasyonunda 84 kişi adliyede
Başkent'teki 'Kalkan' operasyonunda 84 kişi adliyede
PKK'ya Karadeniz'de büyük darbe
PKK'ya Karadeniz'de büyük darbe

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ