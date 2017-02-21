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FETÖ şüphelisi bombalı eylemi öncesi PKK'lı kardeşiyle görüşmüş

Ankara Kızılay'da bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısına ilişkin aranan şüpheli Vahit Ayçil'in, eylemden 2 gün önce FETÖ/PDY şüphelisi akademisyen ablasıyla görüştüğü belirlendi.

FETÖ şüphelisi bombalı eylemi öncesi PKK'lı kardeşiyle görüşmüş

Ankara Kızılay'da bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısına ilişkin aranan şüpheli Vahit Ayçil'in, eylemden 2 gün önce FETÖ/PDY şüphelisi akademisyen ablasıyla görüştüğü belirlendi.

21 Şubat 2017 Salı 11:54
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FETÖ şüphelisi bombalı eylemi öncesi PKK'lı kardeşiyle görüşmüş

Ankara Kızılay'da bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısına ilişkin aranan şüpheli Vahit Ayçil'in, eylemden 2 gün önce FETÖ şüphelisi akademisyen ablasıyla görüştüğü belirlendi.

Alınan bilgiye göre, bir hafta önce Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü yakınlarında yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isterken yakalanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personeli B.K, eski akademisyen eşi V.K. ile eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iç denetçisi A.T.Ç. ile eski doktor eşi T.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları belirlendi.

"Kuzey Irak'a kaçtı"

Ankara Kızılay'da bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısına ilişkin aranan şüpheli Vahit Ayçil'in ablası V.K, emniyette verdiği ifadede, kardeşinin Kuzey Irak'a kaçtığını söyledi.

Kardeşiyle Güvenpark'taki eylemden 2 gün önce görüştüğünü belirten V.K, "Vahit Ankara'da evime geldi. Görüştük fakat eylem yapacağından haberim yoktu. Bir süre konuştuktan sonra gitti. Ankara'daki patlamanın ardından başka bir araçla Kuzey Irak'a kaçtığını duydum. O günden sonra bir görüşmemiz olmadı.'' şeklinde ifade verdi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara KızılayAnkaraFETÖGüvenpark
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