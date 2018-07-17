FETÖ şüphelisi astsubay gözaltına alındı

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla hakkında yakalama çıkarılan astsubay, Zonguldak'ta gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, KHK ile görevinden uzaklaştırılan astsubay İ.M.C. hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yakalama kararı verildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, İ.M.C. ikametinde gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelinin, evinde yapılan aramalarda bilgisayarlara ve dokümanlara el konuldu.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.