FETÖ şüphelisi annesinin evinde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki anne evinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan E.A'nın (37) Oluklu Mahallesi'ndeki annesinin evinde olduğu belirlendi.

Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda E.A. isimli kadın şüpheli gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada bir miktar dolar, altın, cep telefonları ve örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ele geçirildi.

Şüpheli E.A. ve ele geçirilen materyaller, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden gelen ekiplere teslim edildi.